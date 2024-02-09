Завершается подача списков кандидатов на выборы в Европарламент

Вечером в четверг на сайте ЦИК epv2024.cvk.lv были опубликованы 13 списков кандидатов.

Свои списки кандидатов подали партии или объединения партий "За развитие Латвии", "За стабильность", "Прогрессивные", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Согласие", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство", "Объединенный список", "Движение "За!"", "Латвия на первом месте", "Суверенная власть" и Apvienība jaunlatvieši.

В список могут добавиться еще как минимум две партии.

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