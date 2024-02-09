Газета: Длинные очереди к врачу оказывают негативное влияние на экономику

Всего в 2022 году работодатели Латвии выплатили пособий по болезни на 350 млн евро (работодатель платит за восемь дней), в Эстонии - 260 млн евро (работодатель платит за четыре дня), а в Литве - 70 млн евро (работодатель платит за два дня). Это означает, что реформа оплаты больничных является одним из существенных факторов конкурентоспособности работающих в Латвии предприятий.

Тот факт, что медицинская помощь не оказывается вовремя, в большинстве случаев оказывает негативное влияние на экономику.

И проблема здесь не только в самом длительном в Балтии сроке оплаты больничных работодателем, но и в "зависании" заболевших работников в многомесячных очередях на консультацию и лечение к специалистам.

Из-за этого человек не может выполнять свои обязанности, в результате работодателю приходится искать замену, которую в большинстве случаев невозможно нанять со стороны, и наиболее реальным решением является сверхурочная работа для коллег, которую приходится оплачивать.

Оплата сверхурочных в Латвии в два раза выше, чем в соседних странах, что также снижает международную конкурентоспособность.

Как это ни парадоксально, выгодоприобретателем от такой ситуации - замещения - является латвийское государство, ведь удвоение заработной платы за сверхурочную работу означает и значительно большие, фактически удвоенные, суммы налогов.

С другой стороны, ситуация, когда работодатель найдет другого работника и он временно будет выполнять обязанности заболевшего, возможна только в случае, когда работников на рынке хватает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!