Ираклий Кобахидзе назначен на пост нового премьер-министра Грузии

В декабре 2023 года главы государств и правительств ЕС наделили Грузию статусом кандидата на вступление в Евросоюз. В качестве предварительного условия для вступления ЕС требует от Тбилиси реформ избирательного законодательства и судебной системы, в том числе обуздания коррупции в стране.

Предыдущий глава правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили, подал в отставку в конце января. Это позволило ему стать главой партии "Грузинская мечта" и принимать участие в парламентских выборах в октябре. Примечательно, что эта отставка произошла всего через месяц после возвращения в политику влиятельного олигарха и доверенного лица Гарибашвили Бидзины Иванишвили, почетного главы партии "Грузинская мечта", который вел активный бизнес в России и которого подозревают в тесных связях с Кремлем.

45-летний юрист Ираклий Кобахидзе, как отмечает агентство dpa, в том числе учился в Дюссельдорфе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 февраля, обвиняя Иванишвили в росте коррупции в стране, спросила у Кобахидзе: "Как вы собираетесь укоренить европейские ценности в нашем обществе? Как вы планируете выполнить рекомендации ЕС до следующих выборов?" Она напомнила, что именно он, являясь спикером парламента Грузии, допустил в 2019 году выступление в высшем грузинском законодательном органе депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.