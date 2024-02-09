Фото и видео ⟩ Культурно-исторической ценности поврежденного пожаром "Кошкиного дома" ничего не угрожает

Представитель управления Линда Зонне-Зумберга сообщила агентству LETA, что объект находится на территории памятника градостроительства государственного значения "Исторический центр города Риги", памятника археологии государственного значения "Археологический комплекс Старой Риги" и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Риги".

По словам Зонне-Зумберги, в результате обследования было установлено, что культурная и историческая ценность здания после пожара не пострадала и что в целом ущерб от пожара не оказал существенного влияния на сохранность здания, а именно на его объем, архитектуру фасада и внутреннее убранство, в котором особо выделяются витражи на лестничных клетках.

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Жилой дом в стиле модерн, построенный в 1909 году по проекту архитектора Фридриха Шеффеля, сохранил свою аутентичную фасадную композицию. Главная лестница здания, ее отделка и витражи находятся в хорошем состоянии, а оригинальные деревянные двери с панелями сохранились во многих местах на двух лестницах и в офисах. На южной лестнице сохранился оригинальный плиточный пол.