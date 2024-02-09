Культурной и исторической ценности пострадавшего от пожара "Кошкиного дома" в Вецриге ничего не угрожает, заключило Управление национального культурного наследия (NKMP).
Фото и видео ⟩ Культурно-исторической ценности поврежденного пожаром "Кошкиного дома" ничего не угрожает
Представитель управления Линда Зонне-Зумберга сообщила агентству LETA, что объект находится на территории памятника градостроительства государственного значения "Исторический центр города Риги", памятника археологии государственного значения "Археологический комплекс Старой Риги" и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Исторический центр Риги".
По словам Зонне-Зумберги, в результате обследования было установлено, что культурная и историческая ценность здания после пожара не пострадала и что в целом ущерб от пожара не оказал существенного влияния на сохранность здания, а именно на его объем, архитектуру фасада и внутреннее убранство, в котором особо выделяются витражи на лестничных клетках.
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Жилой дом в стиле модерн, построенный в 1909 году по проекту архитектора Фридриха Шеффеля, сохранил свою аутентичную фасадную композицию. Главная лестница здания, ее отделка и витражи находятся в хорошем состоянии, а оригинальные деревянные двери с панелями сохранились во многих местах на двух лестницах и в офисах. На южной лестнице сохранился оригинальный плиточный пол.
NKMP отмечает, что были обнаружены повреждения фасада внутреннего двора, а в некоторых помещениях пострадала внутренняя отделка. Наиболее пострадавшие помещения находятся на первом этаже, между первым и вторым этажами повреждены конструктивные элементы здания, такие как плиты перекрытия и несущие стены.
На других этажах отделка пола, стен и потолка повреждена в незначительной степени по отношению к общему объему здания, а конструкции получили локальные повреждения. В юго-западном углу внутреннего двора фасады, пострадавшие от пожара, покрыты копотью, штукатурка местами раскрошилась, обнажив кирпичную кладку, а окна двух вертикальных проемов на всех этажах сильно повреждены и потеряли остекление.
В настоящее время окна закрыты изнутри фанерой. На чердаке огонь повредил деревянные конструкции и покрытие крыши. В трех местах были проделаны отверстия, чтобы обеспечить доступ для пожаротушения. В настоящее время крыша восстанавливается с помощью временных материалов.
NKMP также пришло к выводу о необходимости локального ремонта фасада. Внешние фасады не пострадали от огня, но на них видны повреждения отделки в некоторых местах и коррозия металлических декоративных элементов здания во многих местах.
Уже сообщалось, что 30 января в "Кошкином доме" произошел пожар. В общей сложности горело 262 квадратных метра здания.
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