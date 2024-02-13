По данным издания, с авариями на коммунальных предприятиях столкнулись 59 регионов России, всего произошло 557 происшествий. Число аварий увеличилось в 1,5 раза, а количество жертв достигло рекорда. Для сравнения, в 2018 и 2020 годах последствия коммунальных аварий ощутили на себе менее 800 тысяч человек, в 2019 году их было всего 300 тысяч.

Таким образом, можно сделать вывод, что число жертв коммунальных аварий увеличилось более чем в два раза. В результате аварий на трубопроводах погибло более 100 человек, а в результате взрыва газа - 36. В июле прошлого года в торговом центре "Времена года" произошла крупная авария, в результате которой 46 человек получили ожоги и четверо погибли в результате прорыва трубы с горячей водой.

В январе уже зарегистрировано две крупные аварии. Так, 10 января треть населения Омской области осталась без электричества, а за день до этого без отопления остались 177 тысяч жителей Саратова.