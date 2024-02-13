Коллапс коммунальной системы, поразивший Россию этой зимой, оставил без электричества, воды и отопления в общей сложности более 1,5 миллиона человек, сообщает "Новая газета Европа", на основе общедоступной статистики.
По данным издания, с авариями на коммунальных предприятиях столкнулись 59 регионов России, всего произошло 557 происшествий. Число аварий увеличилось в 1,5 раза, а количество жертв достигло рекорда. Для сравнения, в 2018 и 2020 годах последствия коммунальных аварий ощутили на себе менее 800 тысяч человек, в 2019 году их было всего 300 тысяч.
Таким образом, можно сделать вывод, что число жертв коммунальных аварий увеличилось более чем в два раза. В результате аварий на трубопроводах погибло более 100 человек, а в результате взрыва газа - 36. В июле прошлого года в торговом центре "Времена года" произошла крупная авария, в результате которой 46 человек получили ожоги и четверо погибли в результате прорыва трубы с горячей водой.
В январе уже зарегистрировано две крупные аварии. Так, 10 января треть населения Омской области осталась без электричества, а за день до этого без отопления остались 177 тысяч жителей Саратова.
Больше всего аварий зафиксировано на трубопроводных системах (этой зимой зарегистрировано более 900 случаев), на втором месте аварии на подстанциях (почти 200 раз). Из-за непогоды произошло 158 аварий и примерно столько же аварий в котельных.
По данным ответственных органов, текущий износ трубопроводов приближается к критической отметке - необходимо заменить около 60% трубопроводов по всей России. В некоторых регионах ситуация уже критическая, поскольку там необходимо полностью заменить теплотрассы.
Аварии зафиксированы в 59 регионах. В лидеры входят Свердловская, Волгоградская, Московская и Новосибирская области. Больше всего проблем зафиксировано на Урале. Только в Свердловской области за первые 17 дней 2024 года зафиксировано 17 аварий. Основные причины – износ инфраструктуры, отсутствие эффективной замены систем отопления и канализации, а также чрезмерная нагрузка на электросети.
Несмотря на необходимость улучшения инфраструктуры в ближайшее время и высокий износ трубопроводов, российские власти намерены радикально сократить финансирование коммунальной инфраструктуры. Учитывая законопроект о бюджете на 2024-26 гг. финансирование этой отрасли будет сокращено вдвое. Сэкономленные же средства пойдут на войну в Украине.
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