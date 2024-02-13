Одобрено выделение 5 миллионов евро для стабилизации финансового положения Резекне

Правительство заслушало доклад Министерства финансов о финансовом положении Резекне, в котором говорится, что городская дума, не предусмотрев финансирование в бюджете 2023 года и взяв на себя обязательства без покрытия, поставила под угрозу платежеспособность самоуправления и выполнение его функций.

Для того чтобы из-за действий думы не пострадали жители города, самоуправление могло обеспечить выполнение своих функций и восстановить финансовую стабильность в долгосрочной перспективе, Минфин предложил предоставить Резекне ссуду в размере 5 млн евро на строгих условиях с контролем со стороны ответственных министерств.

Если не будет достигнут прогресс в стабилизации финансовой ситуации или же дума не утвердит сбалансированный бюджет на 2024 год до 21 февраля, Минфин проинформирует об этом Министерство охраны среды и регионального развития с просьбой оценить ответственность думы.

Планируется, что ссуда будет предоставлена на срок до 15 лет с отсрочкой выплаты основной суммы на один год и ежеквартальными выплатами основной суммы и процентов, а погашение ссуды будет гарантировано бюджетом самоуправления.

Резекненская дума должна будет предоставить Минфину гарантии, что самоуправление, его должностные лица и руководители учреждений не будут брать на себя обязательства без ассигнований или сверх выделенных ассигнований, а источники финансирования для выполнения обязательств будут запланированы в строгом соответствии с требованиями закона.

Постоянная комиссия по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправлений будет осуществлять надзор за финансовым положением Резекненского самоуправления, в том числе потребует до 1 апреля 2024 года предоставить среднесрочные бюджетные прогнозы на 2025-2026 годы. Также самоуправление раз в квартал должно будет подавать комиссии отчеты о финансовом положении и совершенствовании системы управления финансами, а также информацию о выполнении рекомендаций Государственного контроля по итогам ревизии.

Постоянный надзор за действиями Резекненского самоуправления будут осуществлять также Минфин и Министерство охраны среды и регионального развития.

В настоящее время дефицит бюджета Резекне составляет около 2,2 млн евро.

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