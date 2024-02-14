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Составлен рейтинг самых дешевых городов для пешего туризма

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Краков, Польша. Иллюстрация
Краков, Польша. Иллюстрация Фото: LUKASZ GAGULSKI / EPA

Бизнес-платформа Statista.com составила рейтинг европейских городов, которые можно дешево посетить. Рига - на 8-м месте: ежедневные расходы на пребывание в нашей столице эксперты оценили в 55,62 доллара.

Первые места на пьедестале - у стран Восточной Европы.

Рейтинг возглавила столица Украины Киев, где дневные траты оцениваются в 37,27 доллара США. Хотя в условиях войны такой отдых можно считать несколько экстремальным.

На втором месте София (Болгария) - 39,6 доллара. Третье место у Бухареста (Румыния) - 41,97 доллара.  

Затем следуют польский Краков (47,19 USD), венгерский Будапешт (48,7 USD), Балканы - Сараево (Босния и Герцеговина, 49,56 USD) и сербский Белград (50,6 USD). Среди них оказалась наша Рига (55,26 USD), соседствующая с Загребом  (Хорватия, 55,79 USD) и польской Варшавой (56,77 USD). 

Отдых в Вильнюсе обойдется чуть подороже - в 60 USD. За ним идут Братислава (Словакия, 61,33 USD), Сплит (Хорватия, 65,93 USD) и Стамбул (Турция, 66,01 USD). И замыкает топ столица Мальты - Валетта (68,84 USD).

В статистике учитывался бюджетный отдых "пеших туристов": с размещением в хостелах и поездками на общественном транспорте.

Statistic: Most affordable cities for backpacking in Europe in 2024, by daily price index (in U.S. dollars) | Statista

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