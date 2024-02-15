Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) flydubai начнет работать в аэропорту "Рига" с 11 октября, предлагая прямые рейсы между Ригой и Дубаем три раза в неделю, сообщили агентству LETA представители аэропорта.
В четверг, 15 февраля, flydubai объявила о планах начать в этом году полеты из Дубая в Ригу, Базель, Таллин и Вильнюс.
По данным сайта flydubai, полет между Ригой и Дубаем займет около шести часов и 40 минут.
Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного движения в странах Балтии.
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