В четверг, 15 февраля, flydubai объявила о планах начать в этом году полеты из Дубая в Ригу, Базель, Таллин и Вильнюс.

По данным сайта flydubai, полет между Ригой и Дубаем займет около шести часов и 40 минут.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного движения в странах Балтии.

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