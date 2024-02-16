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Калвитис: члены правления Latvijas Gāze планируют выкупить акции предприятия в этом году

rus.tvnet.lv/LETA
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Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис
Председатель правления Latvijas gāze Айгар Калвитис Фото: Evija Trifanova/LETA

Члены правления АО Latvijas Gāze планируют выкупить все акции предприятия в течение этого года, сообщил в пятницу, 16 февраля, в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 председатель правления предприятия Айгар Калвитис.

"Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев у нас будет ясность и по поводу акционеров, представляющих Россию", - сказал Калвитис.

В ноябре 2023 года члены правления Latvijas Gāze Калвитис, Элита Дреймане и Эгил Лапсалис приобрели 28,97% акций Latvijas Gāze у люксембургского инвестиционного фонда Marguerite Gas II. Сделка осуществлялась при поддержке Rietumu Banka.

В настоящее время крупнейшими акционерами Latvijas Gāze являются ОАО "Газпром" (34%), Rietumu Banka (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH из Германии" (18,26%) и Itera Latvija(16%).

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