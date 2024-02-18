США передадут Эстонии 500 000 долларов из конфискованных у России средств

В субботу на Мюнхенской конференции безопасности Министерства юстиции Эстонии и США подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому почти 500 000 долларов США из конфискованных преступно добытых средств будут использованы для восстановления украинской электросети.
Министерство юстиции США поделится с Эстонией конфискованными преступно добытыми средствами в обмен на сотрудничество прокуратуры и налогово-таможенного управления в раскрытии преступлений, связанных с международными санкциями, сообщила пресс-служба эстонского Минюста.
Эстония будет использовать выделенные средства для восстановления украинской электросети, которая была серьезно повреждена во время войны российской агрессии. Поддержка будет оказана через Эстонский центр международного сотрудничества и развития (ESTEV), сообщает ERR.EE
В марте 2023 года Минюст США конфисковал 484 969 долларов США по делу о контрабанде доходов, полученных преступным путем, связанной с продажей шлифовальной машины в Россию, запрещенной без соответствующей лицензии из-за использования в программах распространения атомных бомб. По данным следствия, шлифовальный станок не был отправлен в Россию.
Помимо конфискации средств, американские ведомства при поддержке эстонской прокуратуры и налогово-таможенного управления предъявили обвинения в адрес ряда лиц и компаний, причастных к контрабандной сети. Преступное деяние было раскрыто в США, но к нему причастно зарегистрированное в Эстонии предприятие. Эстония в январе 2023 года экстрадировала обвиняемого в преступлении США гражданина Украины, проживавшего в Эстонии.
"Борьба с трансграничной преступностью является приоритетом, значение которого в будущем будет только возрастать. Эффективная выработка нарушений санкций - важная ее составляющая. На мой взгляд, подписанное сегодня соглашение создает дополнительную мотивацию для борьбы с такими деяниями. Причина очень проста: цель - не только раскрыть преступные деяния, создать и обеспечить правосудие, но и передать полученные преступным путем средства потерпевшему, т. е. Украине. Я надеюсь, что это станет новой нормой в отношении нарушений санкций и в других странах", - сказал канцлер Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар.
"Заключенное сегодня соглашение подтверждает твердую приверженность Соединенных Штатов Америки и наших эстонских партнеров лишить президента Путина доступа к западным технологиям, на которые он рассчитывает, чтобы вести незаконную войну против Украины", -
сказала заместитель министра юстиции США Лиза Монако, подписавшая соглашение о передаче.
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