США передадут Эстонии 500 000 долларов из конфискованных у России средств

"Борьба с трансграничной преступностью является приоритетом, значение которого в будущем будет только возрастать. Эффективная выработка нарушений санкций - важная ее составляющая. На мой взгляд, подписанное сегодня соглашение создает дополнительную мотивацию для борьбы с такими деяниями. Причина очень проста: цель - не только раскрыть преступные деяния, создать и обеспечить правосудие, но и передать полученные преступным путем средства потерпевшему, т. е. Украине. Я надеюсь, что это станет новой нормой в отношении нарушений санкций и в других странах", - сказал канцлер Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар.