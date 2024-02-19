Трагедия в Великобритании: полицейские в ходе проверки нашли мертвыми трех детей, в том числе младенца

Полицейские обнаружили останки детей после того, как в воскресенье днем ​​им позвонили с просьбой провести проверку благополучия и условий жизни в жилом доме.

Главный инспектор Викс Хейворд-Меллен сказала, что произошедшее - "ужасная и шокирующая трагедия".

В связи со случившимся по подозрению в убийстве задержана 42-летняя женщина.

На этой неделе будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщили в полиции.

Жертвы еще официально не идентифицированы, но их ближайшие родственники были уведомлены, они также получают поддержку и консультации со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщили в полиции.

"Смерть таких маленьких детей - большое потрясение для всего общества, и этот инцидент глубоко потряс всех нас в участке, - сказала главный инспектор Хейворд-Меллен. - Мы обеспечим, чтобы всем, кто причастен к трагедии и расследованию, была оказана любая поддержка, которая им может понадобиться".

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