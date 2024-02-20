Видео ⟩ Напротив посольства России обновили плакат с черепом Путина

В ноябре прошлого года была начата кампания по сбору пожертвований для сбора средств на восстановление разорванного порывами осеннего ветра антивоенного плаката. На его восстановление потребовалось 5500 евро. Музей призвал жертвовать, чтобы найти более долгосрочное решение.

В музее ранее отметили, что плакат напротив российского посольства установили на спешно обустроенных временных лесах в первые недели вторжения в начале марта 2022 года. В очередной раз разорванный порывами осеннего ветра, плакат требует серьезных восстановительных работ, в том числе, укрепленных в строительной конструкции фасада металлических лесов и распечатки более легкой ткани.

Созданное художником Крисом Салманисом оформление обложки журнала Ir, которую размером 6,5 х 10 метров установили на фасаде Музея истории медицины, достигло миллионов пользователей соцсетей, подсчитал музей. Плакат стал символом поддержки Латвии в борьбе Украины за свободу.

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