Путь Расторгуева к главному достижению в карьере

Из латвийских биатлонистов медали чемпионата мира до сих пор имел только Илмарс Брицис - две бронзы: в 2001 году на индивидуальной дистанции в 20 километров и в 2005 году в спринте на десять километров.

Так что чемпионат мира 2024 года в Нове-Место можно считать самым успешным за всю историю латвийского биатлона.

Несмотря на то, что в последние дни в Латвии заметен внезапный прирост в рядах любителей биатлона, имя Расторгуева давно известно тем, кто следит за латвийским спортом.

35-летний уроженец Алуксне далеко не новичок в этом виде спорта, и в его активе есть и другие заметные достижения. Расторгуев дебютировал на Кубке мира аж 15 лет назад и быстро закрепился в статусе перспективного биатлониста.

Андрей Расторгуев - участник Олимпийских игр 2010, 2014 и 2018 годов. На Олимпийских играх в Сочи он занял 9-е место в гонке преследования с одним промахом, первый и пока единственный раз в карьере попав в десятку лучших на Олимпиаде.