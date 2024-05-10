На Домской площади начинается трансляция матчей чемпионата мира по хоккею

С сегодняшнего дня, 10 мая, жители и гости Риги могут следить за ходом чемпионата мира по хоккею и матчами мужской сборной Латвии на большом экране, который установлен на Домской площади, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

Прямые трансляции начнутся сегодня, а первые матчи сборной Латвии будут транслироваться 11 мая в 17:20 и 12 мая в 17:20.

На Домской площади установлены также скамейки для болельщиков.

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