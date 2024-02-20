В таллиннской школе ученик открыл стрельбу из стартового пистолета

В прошлую пятницу школьник выстрелил в землю из похожего на пистолет оружия, которое он принес в школу, о чем в полицию сообщил социальный педагог Ласнамяэской гимназии, рассказала Postimees руководитель Ида-Таллиннской группы участковых Мари-Лийз Мельдер.

Она добавила, что никто не пострадал.

Она подчеркнула, что предмет, похожий на пистолет, не является игрушкой: стартовый пистолет используется для производства первого выстрела на спортивных соревнованиях, а пневматический пистолет используется для отработки стрельбы в безопасных условиях.

"Размахивание предметами, похожими на оружие, и стрельба из них в общественном месте пугает других людей и является крайне безответственным, - добавила Мельдер. - В связи с тем, что произошло в Ласнамяэской гимназии, мы также начнем производство о проступке".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!