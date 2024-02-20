США анонсировали обширный пакет санкций против России в связи с гибелью Навального

Он указал, что по указанию главы Белого дома Джо Байдена будет объявлено "об обширном пакете санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с господином Навальным".

"Какую бы историю ни решило рассказать миру российское правительство, очевидно, что ответственность за это лежит на президенте Путине и его правительстве, - подчеркнул Кирби, добавив, что в отсутствие заслуживающего доверия расследования смерти оппозиционера Вашингтон не станет верить Москве на слово. - Мы требуем от российского правительства полной прозрачности в вопросе о том, как он погиб".

По словам Кирби, санкции также станут ответом на ведение Москвой уже два года жестокой войны против Украины. Объявление о новом пакете приурочено ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения в соседнюю страну.