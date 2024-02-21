airBaltic в этом году планирует возобновить полеты в Тель-Авив

В авиакомпании отметили, что сейчас планируется возобновить полеты с мая, однако компания по-прежнему следит за ситуацией с безопасностью в Израиле и не может исключить, что срок возобновления полетов вновь будет перенесен.

При этом обнародованная компанией информация свидетельствует о том, что первый рейс из Риги в Тель-Авив состоится 16 мая. Билеты на рейсы уже можно приобрести.

Предполагается, что полеты по маршруту Рига-Тель-Авив в мае будут осуществляться два-три раза в неделю, а в летний сезон - четыре раза в неделю.

Как сообщалось, с середины октября 2023 года airBaltic прекратила полеты в Тель-Авив с учетом ситуации в Израиле.

7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв большинство составили гражданские лица, и лишь несколько десятков были военнослужащими. Террористы также захватили заложников.