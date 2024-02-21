airBaltic в этом году планирует возобновить полеты в Тель-Авив

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с мая этого года планирует возобновить авиасообщение с Тель-Авивом, подтвердили агентству LETA представители airBaltic.
В авиакомпании отметили, что сейчас планируется возобновить полеты с мая, однако компания по-прежнему следит за ситуацией с безопасностью в Израиле и не может исключить, что срок возобновления полетов вновь будет перенесен.
При этом обнародованная компанией информация свидетельствует о том, что первый рейс из Риги в Тель-Авив состоится 16 мая. Билеты на рейсы уже можно приобрести.
Предполагается, что полеты по маршруту Рига-Тель-Авив в мае будут осуществляться два-три раза в неделю, а в летний сезон - четыре раза в неделю.
Как сообщалось, с середины октября 2023 года airBaltic прекратила полеты в Тель-Авив с учетом ситуации в Израиле.
7 октября прошлого года боевики палестинских исламистских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв большинство составили гражданские лица, и лишь несколько десятков были военнослужащими. Террористы также захватили заложников.
Израильская армия в ответ на атаку начала удары по сектору Газа и до сих пор проводит наземную операцию, целью которой является уничтожение террористической организации ХАМАС.
Как сообщалось, в прошлом году airBaltic, по расчетам агентства LETA, перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,8% больше, чем в 2022 году.
Также сообщалось что оборот концерна airBaltic в 2022 году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.
За девять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оборот концерна airBaltic увеличился на 40,8% и составил 510,632 млн евро. За девять месяцев прошлого года airBaltic получила прибыль в размере 9,122 млн евро в противоположность убыткам годом ранее.
Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.
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