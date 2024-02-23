Путешественники назвали лучшие пляжи мира

Портал Tripadvisor составил ТОП лучших пляжей мира по версии своих читателей. Итак, какие же места получили высшую оценку от бывалых путешественников?
На первом месте португальский пляж Фалезия, знаменитый своими живописными скалами, золотыми песками и голубой водой. Здесь можно позагорать, искупаться, заняться серфингом или прогуляться по горным тропам, любуясь пейзажами.
Второе место у пляжа Спьяджа-дей-Конильи на итальянском острове Лампедуза. Отдыхающие могут насладиться великолепным спокойным отдыхом, загорая на белоснежном песке.
Третье место занял испанский пляж Ла-Конча. Роскошный песчаный пляж находится в оживленном месте и отлично подходит для семейного отдыха.
Также в десятку пляжей мечты вошли Каанапали (Гавайи), Грейс-Бей (острова Теркс и Кайкос), Ансе Лацио (Сейшелы), Мэнли (Сидней), Игл-Бич (Аруба), Сиеста (Флорида), Варадеро (Куба).
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