Путешественники назвали лучшие пляжи мира

На первом месте португальский пляж Фалезия, знаменитый своими живописными скалами, золотыми песками и голубой водой. Здесь можно позагорать, искупаться, заняться серфингом или прогуляться по горным тропам, любуясь пейзажами.

Второе место у пляжа Спьяджа-дей-Конильи на итальянском острове Лампедуза. Отдыхающие могут насладиться великолепным спокойным отдыхом, загорая на белоснежном песке.

Третье место занял испанский пляж Ла-Конча. Роскошный песчаный пляж находится в оживленном месте и отлично подходит для семейного отдыха.

Также в десятку пляжей мечты вошли Каанапали (Гавайи), Грейс-Бей (острова Теркс и Кайкос), Ансе Лацио (Сейшелы), Мэнли (Сидней), Игл-Бич (Аруба), Сиеста (Флорида), Варадеро (Куба).

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