Ограничения будут нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, участников сети закупок, лиц, уклоняющихся от санкций, а также на ответственных за тюремное заключение Навального, сказано в пресс-релизе Белого дома.

Будут введены новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, оказывающих поддержку российской армии или военным действиям в Украине. В заявлении говорится, что Белый дом принимает меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов.

"Санкции гарантируют, что Путин заплатит еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", - заявил президент США Джо Байден. Он также поручил своей команде усилить поддержку "гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире".

Байден призвал палату представителей США одобрить двухпартийный законопроект о выделении военной помощи Украине.

Подробный список ограничительных мер пока не опубликован.

Уже сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину.

Санкции введены в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо военного и оборонного секторов, эти меры направлены также на тех, кто участвует в поставках вооружения из Северной Кореи.

Кроме того, ЕС ввел более жесткие экспортные ограничения против 27 организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Также ЕС расширил список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны.

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