Разрушительная буря в августе: пострадавшие фермеры могут получить до 1,33 млн евро компенсации

Пострадавшим от бури 7 августа прошлого года крестьянским хозяйствам для преодоления финансовых трудностей из средств госбюджета на непредвиденные расходы может быть выплачено до 1,33 млн евро, свидетельствует подготовленный Министерством земледелия и опубликованный на портале правовых актов проект правил.
Финансовую поддержку можно будет получить за плодовые, ягодные, овощные и луговые площади, которые невозможно было застраховать, а также за площади зерновых, бобовых и масличных культур, которые не были застрахованы и пострадали не менее чем на 90% задекларированной площади.
В Минземледелия пояснили, что с 11 августа по 25 августа 2023 года Службе поддержки села можно было сообщать о пострадавших от бури площадях и выявленных убытках.
Служба получила 337 сообщений об ущербе на общей площади в 19 046 гектаров. 95% этой площади занимали зерновые, бобовые и масличные растения, которые можно было застраховать. При этом государство предложило возможность получить компенсацию в размере 50% за покупку соответствующего полиса страхования посевов.
Из общей пострадавшей площади 51%, или 9796 гектаров, были застрахованы, а 49%, или 9250 гектаров, не были застрахованы. В том числе 10%, или 905 гектаров, не застрахованных площадей были засеяны фруктово-ягодными, овощными и травяными культурами, а 90%, или 8346 гектаров - зерновыми, кормовыми и масличными культурами. Именно малые хозяйства не застраховали свои посевы.
С учетом нанесенного градом и грозой ущерба, выявленного СПС, и расчетов, произведенных Латвийским центром сельских консультаций и образования (ЛЦСКО), общий ущерб составил 7,959 млн евро.
По мнению Минземледелия, чтобы не разрушить введенную государством систему страхования и способствовать страхованию посевных площадей культурных растений, господдержку следует направить тем хозяйствам, заявленные, которыми пострадавшие площади составляют не менее 90% от декларированной площади, а также за площади фруктово-ягодных, овощных и травяных культур, которые невозможно было застраховать. Согласно критериям ЛЦСКО, общий объем ущерба на таких площадях составляет 1,33 млн евро.
Министерство отмечает, что если не будет предоставлена поддержка пострадавшим от града и грозы 7 августа 2023 года фермерам, которые подали заявление об ущербе в СПС, существует угроза, что многие хозяйства могут прекратить свою деятельность. А при ликвидации хозяйств снизится занятость в сельских регионах.
Как сообщалось, 7 августа прошлого года Латвию пересек холодный воздушный фронт, в связи с чем в теплых и влажных воздушных массах образовались грозовые облака, которые принесли экстремально сильные ливни, резкие порывы ветра и крупнозернистый град. Сначала гроза ударила по Земгале и центральной части страны, особенно тяжелый ущерб был нанесен Добельскому краю.
В ноябре пострадавшие от урагана фермеры встретились с представителями Минземледелия для поиска решений по восстановлению хозяйств после шторма.
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