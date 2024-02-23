Разрушительная буря в августе: пострадавшие фермеры могут получить до 1,33 млн евро компенсации

Финансовую поддержку можно будет получить за плодовые, ягодные, овощные и луговые площади, которые невозможно было застраховать, а также за площади зерновых, бобовых и масличных культур, которые не были застрахованы и пострадали не менее чем на 90% задекларированной площади.

В Минземледелия пояснили, что с 11 августа по 25 августа 2023 года Службе поддержки села можно было сообщать о пострадавших от бури площадях и выявленных убытках.

Служба получила 337 сообщений об ущербе на общей площади в 19 046 гектаров. 95% этой площади занимали зерновые, бобовые и масличные растения, которые можно было застраховать. При этом государство предложило возможность получить компенсацию в размере 50% за покупку соответствующего полиса страхования посевов.

Из общей пострадавшей площади 51%, или 9796 гектаров, были застрахованы, а 49%, или 9250 гектаров, не были застрахованы. В том числе 10%, или 905 гектаров, не застрахованных площадей были засеяны фруктово-ягодными, овощными и травяными культурами, а 90%, или 8346 гектаров - зерновыми, кормовыми и масличными культурами. Именно малые хозяйства не застраховали свои посевы.