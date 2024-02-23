У женщины в Цесисе выманили 2200 евро

В полицию поступила информация о том, что 20 февраля в Цесисе женщине поступил телефонный звонок якобы от сотрудницы SEB banka, которая обманным путем выведала у нее данные банковской расчетной карты и PIN-коды, в результате чего с банковского счета было снято 2200 евро.

Госполиция повторно напоминает, что ни полицейские, ни сотрудники банков или других учреждений никогда не будут звонить, чтобы выяснить данные банковских счетов, а также не будут требовать установить на компьютеры и мобильные устройства различные программные обеспечения, предназначенные для удаленного подключения к компьютеру. При получении подобных звонков рекомендуется прервать телефонный разговор. Полиция также призывает обсудить со своими близкими, особенно с пожилыми людьми, насколько важно беречь и никому не доверять данные банковских счетов и другую конфиденциальную информацию.

В случае, если с вашего счета вывели деньги или сделали перечисления с чужих счетов, об этом нужно как можно скорее сообщить в свой банк, а затем обратиться с заявлением в ближайший участок Госполиции или подать заявление в электронном виде.

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