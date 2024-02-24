Глава МИД Германии Бербок: Для Путина не важны человеческие жизни

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала международное сообщество усилить давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы он прекратил войну против Украины. "Если нам дорог мир, в котором каждая жизнь одинаково важна, то каждый из нас должен выступить против войны России", - заявила Бербок на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в пятницу, 23 февраля.

"Путин снова и снова доказывает, что человеческие жизни для него ничего не значат - ни за границей, ни в своей стране. Он не чурается даже того, чтобы арестовывать российских детей за возложение цветов в память об Алексее Навальном", - отметила Бербок.

Бербок: Все жизни одинаково важны - украинцев, палестинцев, израильтян

Глава МИД Германии заявила, что Берлин будет поддерживать Украину "сколько потребуется". "Потому что мы противостоим миру безжалостности", - сказала она. Бербок подчеркнула, что "каждая жизнь одинаково важна" - будь то палестинец, израильтянин, суданец или украинец.

"Худшее, что можно сделать - это противопоставлять боль одного человека боли другого. Это только сыграет на руку тем, кто хочет разделить нас, чтобы реализовать свои безжалостные планы в мире", - сказала министр. Она призвала защитить общества от "яда расчеловечивания".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!