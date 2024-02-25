В Риге 259 водителей грузовиков оштрафованы за нарушение запрета на въезд в центр города

После открытия Восточной магистрали в середине января Рига внесла существенные изменения в организацию дорожного движения, запретив транзитное движение через центр города. Транзитное движение в обоих направлениях запрещено на Каменном мосту, улице Краста от Островного моста до набережной Генерала Радзиньша, от набережной Генерала Радзиньша до улицы 13 января, на набережной 11 ноября от улицы 13 января до Вантового моста, а также на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

В первые дни после введения новой организации движения Рижская муниципальная полиция предупреждала нарушителей, а с 22 января водителей грузовиков начали штрафовать.

Если вначале в день фиксировалось более 20 нарушений, то затем их количество сократилось до четырех-пяти в день, а в некоторые дни было зафиксировано только одно нарушение.

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