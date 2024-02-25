Бавовна, "шторм Z", ИПСО. Словарь первых двух лет войны

Вторжение России в Украину два года назад сделало известными на весь мир названия десятков населенных пунктов, ранее мало кому знакомых за пределами региона, и придало новое значение многим расхожим понятиям. От Авдеевки до Каховки, от фейков до мобилизации, а также "новые территориальные реалии" и "почти голая вечеринка" — Би-би-си собрала слова и выражения, которыми пишется история этой войны.
- Авдеевка
- Бавовна
- Бахмут
- Белгород
- Буданов, Кирилл
- Буча
- Военкоры и Z-блогеры
- «Вагнер» (ЧВК)
- Десять пунктов Зеленского
- Дети
- Дискредитация армии и фейки о ней
- Дроны
- Залужный, Владимир
- Западная помощь
- Зерновой коридор
- ИПСО
- Каховская ГЭС
- Контрнаступление
- Крымский мост
- Мариуполь
- Мобилизмация
- «Мясные штурмы»
- «Новые территориальные реалии»
- Параллельный импорт
- «Почти голая вечеринка»
- СВО
- Сырский, Александр
- Ф-16
- Черноморский флот
- «Шторм Z/V»
Авдеевка
Небольшой промышленный город Донецкой агломерации, бои за который с разной степенью интенсивности шли с 2014 года. С полномасштабным вторжением они активизировались, осенью 2023 года российское командование сделало прорыв мощных оборонительных укреплений украинской армии там одним из приоритетов для своих атак.
17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска выведены из Авдеевки, от которой к тому моменту почти ничего не осталось.
Она стала первым украинским городом, захваченным Россией после Бахмута в мае 2023 года, и российская пропаганда преподносит взятие Авдеевки как одну из самых больших побед за всю войну.
Украинские власти напрямую связывали потерю Авдеевки с ослаблением западной помощи Киеву.
Бавовна
Украинское слово, означающее растение хлопок. Издевательское описание взрывов на военных и инфраструктурных объектах, расположенных на территории России.
Еще в 2022 году, когда Украина начала наносить удары по целям на территории РФ, российские СМИ описывали эти события сообщениями в духе «местные жители слышали хлопок». Машинный перевод считал, что речь в этом контексте идет о растении, и так «бавовна» появилась на украинских новостных сайтах, а потом и в обиходе — именно в значении «взрыв, который мы по какой-то причине не хотим называть взрывом».
После начала большой войны в Украине стебельки хлопка начали добавлять в букеты, новое значения приобрели комочки ваты, например разложенные на ветках новогодней елки.
Бахмут
70-тысячный до начала войны город в Донецкой области, практически полностью разрушенный сейчас. Бои за него активизировались в октябре 2022 года после окончания Слобожанского контрнаступления украинской армии.
Особого военного значения город, по признанию обеих сторон, не имел, но захват Бахмута стал личным пиар-проектом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и инструментом в его противостоянии с Минобороны РФ.
Политически важным было удержание Бахмута и для украинского руководства: образ «Фортеці (Крепости) Бахмут» должен был символизировать стойкость солдат ВСУ и их решимость стоять за родную землю до конца.
В конечном итоге Бахмут перешел под контроль российских войск в мае 2023 года, попытки украинской армии отвоевать его летом того же года не увенчались успехом.
Результаты боев за Бахмут для Украины неоднозначны. Одни эксперты говорят, что они обескровили украинскую армию в преддверии решающего наступления на южном направлении. Другие утверждают, что это сражение фактически закончило историю самых боеспособных российских подразделений — ЧВК «Вагнер» и поэтому может считаться победой украинского оружия.
Белгород
Областной центр, ближайший к украинской границе (около 40 км) и единственный в России, сполна почувствовавший, что такое война. Первый удар по городу был нанесен 1 апреля 2022-го, тогда два украинских вертолета атаковали нефтебазу.
С июля 2022-го по февраль 2024-го город был атакован несколько раз, в том числе один раз российской ракетой, которую случайно уронил самолет Су-34. Крупнейший удар пришелся на 30 декабря 2023-го — в результате украинского обстрела погибли 25 человек, более 100 получили ранения.
Всего, по подсчетам местного издания «Фонарь», с мая 2022 года от обстрелов ВСУ погибло более ста жителей Белгорода и области.
Буданов, Кирилл
О биографии 38-летнего главы украинской военной разведки достоверно известно немного: есть сомнения даже в том, что Буданов — это его настоящая фамилия. Он говорит, что в детстве провел много времени в Севастополе и не раз посещал Крым после его аннексии Россией — в качестве диверсанта.
Его ведомство профильно занимается диверсиями на вражеской территории и сейчас: именно ГУР взял на себя ответственность за затопление большого десантного корабля «Цезарь Куников» 14 февраля этого года.
Именно Буданов был единственным представителем украинской власти, который накануне полномасштабного вторжения открыто и подробно предупреждал о планах России. В январе-феврале 2023 года его имя звучало среди наиболее вероятных преемников Валерия Залужного на посту главкома ВСУ.
Буча
Возможно, соседние Ирпень и Бородянка физически больше пострадали от ударов российской авиации и артиллерии, но именно Буча стала всемирно известным символом зверств ВС РФ на оккупированных территориях. После отступления российских войск на улицах Бучи, в тамошних подвалах, гаражах и окружающих лесах были найдены более 400 тел убитых мирных жителей.
По сообщению украинской военной разведки, к зверствам в Буче были причастны военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Через две недели после этого заявления Владимир Путин присвоил бригаде почетное наименование «гвардейская».
Сегодня западные юристы продолжают общетеоретические споры на тему того, как классифицировать Бучанскую резню: была ли она геноцидом, военным преступлением, преступлением против человечества. Для Следственного комитета РФ происходившее в Буче изначально является «украинской провокацией».
События в Буче прогнозируемо стали объектом внимания кинематографистов. Намеки на них усматриваются в пропагандистской ленте «Свидетель», вышедшей в российский прокат в прошлом году. В сентябре этого года на экраны выйдет украинский фильм «Буча», снятый на основе истории волонтера Константина Гудаускаса, вывезшего из оккупированных городков под Киевом десятки мирных жителей.
Военкоры и Z-блогеры
Первоначально так назывались сотрудники государственных СМИ, освещающих войну с места событий. Потом этот термин размылся: военкором себя называл, например, покойный Владлен Татарский, который работал для собственного телеграм-канала и не скрывал, что брал в руки оружие, что противоречит журналистской этике.
Параллельно вошло в обиход понятие Z-блогер: так назвали людей, пишущих о войне с пророссийской позиции в соцсетях (в основном в телеграм-каналах), в некоторых случаях на миллионную аудиторию. Там можно встретить и профессиональную аналитику, и просто эмоциональные речи с проклятиями в адрес Запада, либералов и Минобороны РФ.
Военные пропагандисты стали важными участниками политической жизни. С ними встречался, в том числе в закрытом режиме, Владимир Путин. Некоторые введены в состав президентского совета по правам человека, где ранее работали настоящие правозащитники.
«Вагнер» (ЧВК)
Наемники «Вагнера» — безусловно, одни из главных действующих лиц 2022-2023 годов с российской стороны. Сначала глава ЧВК Евгений Пригожин мобилизовал в нее осужденных (многие колонии он объездил лично), а потом этими силами атаковал в том числе украинский Бахмут.
В ходе этой кампании Пригожин вступил в острый конфликт с Минобороны: знаменитым стало его видеообращение, в котором он эмоционально и нецензурно ругает министра Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, жалуясь на отсутствие боеприпасов.
В июне 2023-го конфликт вылился в беспрецедентный для современной России бунт: «вагнеровцы» пошли из Ростовской области на Москву и за сутки продвинулись до Липецкой области, не встретив почти никакого сопротивления. В столице впервые был объявлен режим контртеррористической операции. «Нормальный результат, всех взбодрили», — говорил вернувшийся в Ростов Евгений Пригожин.
23 августа 2023-го частный самолет, в котором находились Пригожин и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области. Российские власти так и не назвали причину катастрофы.
После гибели Пригожина и Уткина ЧВК «Вагнер» де-факто перестала существовать. Основная часть бойцов перешла под контроль Минобороны.
Десять пунктов Зеленского
Также известные как «Украинская формула мира» — мирный план, впервые презентованный Владимиром Зеленским на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии в ноябре 2022 года, и дипломатическая инициатива, позже возникшая на его основе.
Пункты этого плана включают в себя восстановление территориальной целостности Украины (в том числе возвращение в ее состав аннексированного в 2014 году Крыма) и привлечение России к ответственности за причиненный войной ущерб.
Россию к обсуждению плана не приглашали, а глава МИД Сергей Лавров назвал план Зеленского «бессмысленными инициативами», о переговорах по которым не может быть и речи.
Дети
По состоянию на начало февраля 2024-го в Украине в результате боевых действий погибли 523 ребенка, более 1200 получили ранения разной тяжести — это данные офиса генеральной прокуратуры страны.
От 16 до 19 тыс. детей, по данным украинской стороны, вывезли в Россию. Россия называет это эвакуацией, ООН считает незаконной депортацией и, следовательно, военным преступлением.
В мае 2022-го Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для детей из Украины. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала усыновлять их. В марте 2023-го Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест обоих по обвинению в депортации детей.
Дискредитация армии и фейки о ней
Эти статьи Госдума ввела в административный и уголовный кодексы вскоре после начала войны. Де-факто они позволяют наказывать за любое антивоенное высказывание. К ответственности привлечены самые разные люди: по этим статьям сидят в тюрьме муниципальный депутат из Москвы Алексей Горинов и политик Илья Яшин. Уехавший из России писатель Дмитрий Глуховский получил восемь лет заочно.
Одним из самых резонансных было дело художницы Саши Скочиленко. За замену ценников в супермаркете на антивоенные слова она получила семь лет колонии.
По данным Следственного комитета на январь, за неполые два года по этим двум статьям были заведены больше 350 уголовных дел.
Дроны
Широкое применение беспилотных систем стало одной из характерных черт войны между Украиной и Россией. Речь идет о десятках, если не сотнях, систем, которые применяются в различной обстановке с разными задачами.
На первом этапе большой войны «дроном номер один» называли турецкий Bayraktar, стоящий на вооружении ВСУ. Существует мнение, что эти ударные беспилотники сыграли решающую роль при обороне Киева от превосходящих сил россиян.
Осенью 2022 года Россия начала применять на поле боя (точнее, чаще речь шла о тыловых районах Украины) дроны-камикадзе Shahed иранского производства. Сейчас речь идет о локализации их производства на территории России.
Сегодня одним из решающих факторов, влияющих на состояние линии фронта, эксперты называют FPV-дроны. По мнению наблюдателей, россияне, которые еще год назад отставали в этом от украинцев, сейчас стремительно сокращают разрыв.
По разработке и применению морских дронов Украина пребывает в числе ведущих стран мира.
Важность дронов для страны подчеркивает недавнее решение Владимира Зеленского о создании в составе ВСУ нового рода сил — Сил беспилотных систем.
Украина поражала дронами цели и в глубине России. Летом беспилотники регулярно долетали до Москвы, в том числе незначительно повреждая башни «Москва-сити». В аэропортах столицы и Санкт-Петербурга регулярно объявляли план «Ковер», который подразумевал закрытие воздушного пространства и, как следствие, задержку и отмену рейсов.
Залужный, Владимир
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины на протяжении первых почти двух лет большой войны. Перед полномасштабным вторжением готовился к обороне тайно и от Владимира Зеленского, не верившего в нападение россиян, и от американских партнеров — на всякий случай.
После того как надежды российской армии на быструю оккупацию Украины не оправдались, генерал стал звездой мирового масштаба. Журнал Time включил его в число ста самых влиятельных людей планеты. Залужный наравне с Зеленским возглавлял рейтинги деятелей, которые пользовались доверием и поддержкой украинцев.
Со временем показатели Зеленского начали ползти вниз, Залужного — оставались на пике, даже несмотря на неудачное контрнаступление украинской армии летом 2023 года.
Часть наблюдателей считают, что политическая ревность команды президента к популярности главкома стала главной причиной отставки Залужного в начале февраля этого года. Формально Зеленский уволил генерала в рамках анонсированного президентом масштабного обновления военного и гражданского руководства страны.
Западная помощь
Буквально с первых дней полномасштабной агрессии России страны Запада и их союзники стали разворачивать инфраструктуру военной помощи Украине.
Начиналось все с противотанковых комплексов типа NLAW и Javelin, летом 2022 года прорывом на поле боя стали артиллерийские системы HIMARS. Зимой прошлого года было объявлено о создании «танковой коалиции» в поддержку Украины, а сейчас Киев ждет появления в украинском небе современных западных боевых самолетов. Западное оружие играет ключевую роль в сопротивлении Украины.
Со временем все более важной становилась и прямая финансовая поддержка, которую постоянно оказывал Киеву Запад. По сути, на ней сейчас держится подорванная войной экономика: доходная часть украинского бюджета примерно на половину состоит из западных вливаний.
Под конец второго года большой войны выделение Украине западной помощи стало все более проблематичным с чисто политической точки зрения. Лидерам стран ЕС со скрипом удалось преодолеть вето Венгрии на многомиллиардный пакет поддержки Украины. В США помощь Киеву увязла во внутриполитических дебатах перед президентскими выборами.
Зерновой коридор
Черноморская зерновая инициатива — договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН, заключенная в июле 2022 года и просуществовавшая один год.
После начала большой войны Россия захватила украинские порты на Азовском море и заблокировала черноморские порты, обеспечивавшие львиную долю зернового экспорта Украины.
В этих условиях договоренность о безопасной морской транспортировке зерна из украинских портов была выгодна всем сторонам сделки. Она позволяла Киеву получить столь нужную ему валютную выручку — речь шла о нескольких миллиардах долларов. Реализация инициативы минимизировала вероятность мирового продовольственного кризиса. Для России инициатива была выгодной для усиления своих позиций в переговорах с Западом о смягчении санкций.
Однако менее чем через сутки после подписания документов о ее запуске Россия обстреляла одесский порт. В дальнейшем Москва выдвигала новые требования для продления зерновой сделки, российских инспекторов обвиняли в затягивании проверок судов.
В июле 2023 года Россия заявила о выходе из зерновой инициативы. Украина, проведя ряд операций против российских кораблей, самостоятельно обеспечила продолжение работы коридора. Состоянием на январь 2024 года его пропускная способность фактически вышла на показатели перед полномасштабным вторжением.
ИПСО
«Информационно-психологическая операция». Речь идет о целенаправленном распространении одной из сторон некоей информации, способной оказать пагубное воздействие на мораль и боевой дух войск и гражданского населения страны-противника.
В структурах вооруженных сил и Украины и России есть подразделения, прямой задачей которых является проведение ИПСО. Название 72-го центра Сил специальных операций ВСУ — ЦИПСО — стало именем нарицательным в российских провоенных телеграм-каналах.
Украинские наблюдатели называют самой успешной российской ИПСО историю с метками: в первые несколько суток большой войны тысячи украинцев поддались распространяемой в соцсетях панике и бросились искать «диверсантов», расставляющих на улицах городов «метки» для российских ракет.
В России называют украинскими ИПСО серию поджогов военкоматов по всей территории страны: действиями поджигателей по телефону якобы руководили люди, называвшиеся сотрудниками ФСБ.
Каховская ГЭС
Последняя из каскада Днепровских гидроэлектростанций, была захвачена российскими войсками в первые дни после начала полномасштабного вторжения и подорвана в ночь на 6 июня 2023 года. Киев и западные эксперты указывают на то, что взрыв, разрушивший плотину, произошел в техническом проходе у ее бетонного основания — это место с февраля 2022 года контролировали российские военные. Россия заявляет, что уничтожение плотины — дело рук украинских военных, но не предоставляет этому утверждению убедительных доказательств.
Разрушение Каховской ГЭС привело к быстрому подъему уровня воды в Днепре ниже плотины: наводнение затронуло примерно 600 квадратных километров Херсонской области. В результате инцидента погибли не менее 52 человек. Согласно оценкам совместного отчета ООН и украинского правительства, сумма убытков от подрыва Каховской ГЭС составляет не менее 11 млрд долларов, причем самой большой проблемой документ называет долговременное влияние последствий катастрофы на экологию региона.
Контрнаступление
Долго анонсировавшаяся масштабная наступательная операция ВСУ, начавшаяся в июне 2023 года и затухшая в конце осени того же года.
Еще за несколько месяцев до начала этого наступления представители официального Киева начали разогревать ожидания украинского общества и западных партнеров от решающей операции второго года войны. Насколько можно было судить из публичных комментариев, первоначальный план ВСУ состоял в прорыве российской обороны, разрезании сухопутного коридора в Крым и изоляции анонсированного полуострова.
Специально под потребности будущего наступления был сформирован ряд новых бригад ВСУ, для этих же нужд Запад создал «танковую коалицию» и поставил в Украину внушительное количество бронетехники.
Результатом украинского контрнаступления стали незначительные территориальные приобретения в Донецкой и Запорожской областях.
Среди главных причин неудачи операции называли неготовность украинских войск преодолевать долго выстраиваемую россиянами эшелонированную оборону вдоль фактически всей линии фронта (так называемую «линию Суровикина»), полное преимущество России в воздухе над театром военных действий, отвлечение части украинских сил с южного фронта на бои в районе Бахмута.
Крымский мост
Самый амбициозный инфраструктурный проект российских властей после аннексии Крыма. О решении построить его Путин сообщил уже на следующий день после того, как объявил о присоединении полуострова к России.
Идея не нова: о мосте, который бы соединил Крым и Краснодарский край, в СССР думали с окончания Второй мировой войны. В 2010 году президенты Виктор Янукович и Дмитрий Медведев даже подписали соглашение о его строительстве.
По понятным причинам украинская сторона к нынешнему мосту никакого отношения не имеет. Он был открыт в 2018-м году, с 2022-го Украина объявила его своей законной военной целью (страны Запада были не против — аннексию Крыма они не признавали), потому что по нему снабжается российская армия.
Рано утром 8 октября 2022-го на мосту произошел взрыв, повредивший и его автомобильную, и железнодорожную части. В августе 2023-го украинские спецслужбы рассказали, что за взрывом стоит СБУ. В России по этому делу задержали больше двух десятков человек. Суд над ними еще не начинался.
В июле 2023-го мост был вновь атакован предположительно украинскими морскими дронами со взрывчаткой (в СБУ обещали раскрыть детали атаки «после победы»), погибли два человека. Движение на мосту снова останавливали на ремонт.
Мариуполь
По итогам двух лет войны Мариуполь остается крупнейшим захваченным и удерживаемым Россией городом. До полномасштабного вторжения там жили около 425 тыс. человек. Это был крупный порт и сталелитейный центр, а также курорт на Азовском море.
До 90% всех зданий здесь были повреждены или разрушены обстрелами, число погибших горожан украинская сторона оценивает в 25 тыс. человек; беженцами, по данным ООН, стали до 350 тыс. человек.
Здесь случились два страшных события первого месяца войны: российские удары по роддому 9 марта 2022-го и по драмтеатру 16 марта, где в бомбоубежище находились люди, а на площади перед театром была крупно выведена надпись ДЕТИ. Достоверно говорить о числе жертв пока невозможно, потому что у украинской стороны нет доступа к месту преступления, а российская сторона все это и не расследовала.
Сейчас, по заверениям российских властей, в городе идут восстановительные работы. В марте 2023-го туда приезжал Владимир Путин. В августе 2023-го местный житель говорил Би-би-си, что Россия восстановила не более 10% от разрушенного.
Мобилизация
В Украине всеобщая мобилизация была объявлена уже 24 февраля 2022 года, она продолжается и сейчас, а Рада рассматривает законопроект о ее ужесточении: сообщалось, что на 2024-й год ВСУ нужны 400-500 тыс. человек.
В России «частичная», согласно указу Владимира Путина, мобилизация официально объявлялась один раз — в сентябре 2022 года — тогда, по данным властей, призвали более 300 тыс. человек.
Никто из них легально домой еще не вернулся: они были призваны до окончания мобилизационных мероприятий, а соответствующего указа так и не появилось. Довольно заметным явлением стал протест жен мобилизованных с требованием вернуть их мужей домой.
На второй год войны вместо массовой рассылки повесток российская армия пополнялась в основном за счет добровольцев (распространенной практикой до сих пор является принуждение к контракту), заключенных и иностранцев — в том числе трудовых мигрантов, которых массово ставят на учет в военкомат в результате полицейских рейдов.
К январю 2024-го Би-би-си и «Медиазоне» (признана в России «иностранным агентом») удалось подтвердить гибель более 5400 мобилизованных — и это максимально консервативная оценка.
«Мясные штурмы»
Наступление на укрепленные позиции противника, при котором количество живой силы должно компенсировать недостаток ее подготовки и планирования. Словосочетание, вероятнее всего, происходит от устойчивого выражения «пушечное мясо» и отсылает к войнам прошлого.
Больше всего о «мясных штурмах» говорили во время российского наступления под Бахмутом. По свидетельствам очевидцев с обеих сторон, это была сознательная тактика подразделений ЧВК «Вагнер», которые отправляли в атаку завербованных заключенных, чтобы определить огневые позиции ВСУ.
Позже об этой тактике заговорили и применительно к регулярной российской армии, в том числе в боях под Авдеевкой. Российские Z-блогеры обвиняют в «мясных штурмах» и ВСУ, но свидетельств этому из не связанных с Россией источников не было.
«Новые территориальные реалии»
«Новыми территориями» в России называют оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, где в сентябре 2022 года прошли «референдумы» о вхождении в состав РФ.
Термин «новые территориальные реалии» используется российским МИДом в контексте условий, которые выдвигает Москва для прекращения войны, — признать эти «реалии» от Киева требуется наравне с отказом от членства в ЕС и НАТО.
Для Украины эти условия неприемлемы.
Параллельный импорт
С начала войны страны Запада приняли 13 пакетов санкций против Москвы. Россия — мировой лидер по введенным против нее другими странами санкциям.
Нет однозначной оценки того, насколько они эффективны. С одной стороны, санкции усложнили жизнь для многих секторов экономики. С другой, за два года Россия научилась обходить многие ограничения с помощью серых схем и стран-посредников (главным образом, в Азии).
На бытовом уровне для граждан России санкции привели к сокращению и изменению ассортимента товаров: самый заметный пример здесь — на автомобильном рынке стал доминировать Китай, но и западные товары не исчезли совсем, они попадают в Россию по схемам «параллельного импорта» и с заметной наценкой продаются на маркетплейсах.
«Почти голая вечеринка»
Этот светский раут с минимальным дресс-кодом прошел в Москве в ночь на 21 декабря 2023 года и не должен был иметь никакого отношения к войне. Однако уже на следующий день, когда появились первые фото, с яростными комментариями начали выступать Z-блогеры, депутаты Госдумы и православные активисты — всех их возмутила безнравственность мероприятия на фоне продолжающейся войны.
По данным СМИ, о вечеринке узнал и Владимир Путин. Массовых извинений участников на камеру оказалось недостаточно; в результате организатора Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тыс. рублей (также сообщалось о поданном против нее коллективном иске на 1 млрд рублей), певцам Диме Билану и Филиппу Киркорову, чтобы вернуться в эфир федеральных каналов, пришлось давать концерты в Донбассе, а рэпер Vacio отсидел 25 суток под арестом и встал на учет в военкомат.
Но борьба за моральный облик россиян на этом не остановилась: в феврале полиция пришла на закрытую эротическую вечеринку в Екатеринбурге, а в Белогорске Амурской области МВД начало проверку в отношении ночного клуба, проводившего конкурс на раздевание.
СВО
Спустя два года после начала полномасштабного вторжения войну в России все еще запрещено называть войной — в СМИ и официальных выступлениях чиновников по-прежнему используется эвфемизм «специальная военная операция».
В военной науке нет такого термина, есть созвучный: «специальная операция». Она подразумевает быстроту, участие только профессионалов высокого класса, ставку на точные разведданные — словом, ничего из того, что мы видели с 24 февраля 2022-го.
Слово «война» разрешено использовать в основном в контексте противостояния с настоящим, по заверениям российского руководства, врагом — «коллективным Западом».
Сырский, Александр
Главнокомандующий ВСУ, 8 февраля 2024 года сменивший Валерия Залужного. Получил генеральские погоны указом при президентстве Виктора Ющенко, после начала боевых действий на Донбассе стал первым начальником штаба АТО (операции украинских силовиков на востоке страны).
Замена Залужного на Сырского была воспринята в Украине неоднозначно. С одной стороны, с его именем ассоциируются две победы: оборона Киева в феврале-марте 2022 года и Слобожанское наступление в сентябре того же года. С другой — именно Сырский командовал украинскими войсками в боях за Бахмут, сама целесообразность которых оспаривается многими экспертами и в которых он, по мнению собеседников Би-би-си, показал себя чрезмерно жестким командиром.
С одной стороны, опыт и послужной список Сырского превращали его в естественного кандидата на самый высокий пост в украинской армии. С другой — обстоятельства отставки его невероятно популярного предшественника заставляют многих смотреть на Сырского как на политического назначенца, всецело зависящего от политической воли Владимира Зеленского.
Ф-16
Американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, самый распространенный боевой самолет в мире. В близкой перспективе F-16 станет первым самолетом западного производства, который будет передан партнерами Киева для эксплуатации в ВСУ.
До сих пор не известно точно, сколько именно самолетов и в какой модификации получит Украина, в феврале этого года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что надеется увидеть их в украинском небе уже этой весной.
Комментаторы говорят, что F-16 смогут отпугнуть от линии фронта российские истребили, которые сейчас беспрепятственно запускают по позициям ВСУ десятки управляемых авиабомб в день, не входя в зону действия украинской ПВО. Кроме того, этот самолет способен эффективно охотиться на российские крылатые ракеты.
«Немедленно войну мы не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Он способен обеспечить нам то, что нужно сегодня больше всего — преимущество в воздухе на оккупированных территориях», — говорил Украинской службой Би-би-си спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Черноморский флот
Судя по всему, в первоначальных замыслах российского командования ЧФ должен был играть ключевую роль в установлении контроля над украинскими городами, расположенными на побережье Черного моря — в первую очередь, Одессой. В ожидании десантной операции россиян в Одесской области даже плотно заминировали береговую линию.
Украина, фактически не имеющая собственного флота, наносит ЧФ тяжелейший урон при помощи крылатых ракет и беспилотных катеров.
Потеря Россией флагмана ЧФ крейсера «Москва» в апреле 2022 года стала не последней черной страницей в истории флота.
В сентябре 2023 года впервые в мире крылатой ракетой была серьезно повреждена подводная лодка «Ростов-на-Дону». В ночь на 26 декабря 2023 года ракетный удар уничтожил большой десантный корабль «Новочеркасск». 14 февраля пять надводных дронов потопили большой десантный корабль «Цезарь Куников».
У украинских операций против ЧФ есть цели: наладить работу «зернового коридора» без участия Москвы и снизить число запусков россиянами «Калибров» — крылатых ракет морского базирования.
«Шторм Z/V»
Подразделения, сформированные из завербованных заключенных.
Роты «Шторм V» заменили «Шторм Z» в августе 2023 года. Изменились и условия набора: раньше заключенных вербовали обещанием президентского помилования (и снятия судимости) через полгода службы, и в результате на свободе оказывались осужденные за тяжкие преступления люди, которые совершали новые преступления, вернувшись с фронта.
Сейчас завербованные в «Шторм V» могут рассчитывать только на условное освобождение и лишь после завершения войны.
Как и осужденных из ЧВК «Вагнер», их бросают на самые тяжелые участки боев. Один из собеседников Би-би-си оценивал свои шансы выжить после каждого столкновения в 25%.
На 20 февраля Би-би-си, «Медиазоне» и команде волонтеров удалось установить имена 8420 осужденных, погибших на территории Украины, воюя в составе российских подразделений. По меньшей мере 1420 из них воевали в отрядах «Шторм Z» или «Шторм V».