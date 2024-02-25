Бавовна, "шторм Z", ИПСО. Словарь первых двух лет войны

«Немедленно войну мы не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Он способен обеспечить нам то, что нужно сегодня больше всего — преимущество в воздухе на оккупированных территориях», — говорил Украинской службой Би-би-си спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Черноморский флот

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Судя по всему, в первоначальных замыслах российского командования ЧФ должен был играть ключевую роль в установлении контроля над украинскими городами, расположенными на побережье Черного моря — в первую очередь, Одессой. В ожидании десантной операции россиян в Одесской области даже плотно заминировали береговую линию.

Украина, фактически не имеющая собственного флота, наносит ЧФ тяжелейший урон при помощи крылатых ракет и беспилотных катеров.

Потеря Россией флагмана ЧФ крейсера «Москва» в апреле 2022 года стала не последней черной страницей в истории флота.

В сентябре 2023 года впервые в мире крылатой ракетой была серьезно повреждена подводная лодка «Ростов-на-Дону». В ночь на 26 декабря 2023 года ракетный удар уничтожил большой десантный корабль «Новочеркасск». 14 февраля пять надводных дронов потопили большой десантный корабль «Цезарь Куников».

У украинских операций против ЧФ есть цели: наладить работу «зернового коридора» без участия Москвы и снизить число запусков россиянами «Калибров» — крылатых ракет морского базирования.

«Шторм Z/V»

Фото: BBC

Подразделения, сформированные из завербованных заключенных.

Роты «Шторм V» заменили «Шторм Z» в августе 2023 года. Изменились и условия набора: раньше заключенных вербовали обещанием президентского помилования (и снятия судимости) через полгода службы, и в результате на свободе оказывались осужденные за тяжкие преступления люди, которые совершали новые преступления, вернувшись с фронта.

Сейчас завербованные в «Шторм V» могут рассчитывать только на условное освобождение и лишь после завершения войны.

Как и осужденных из ЧВК «Вагнер», их бросают на самые тяжелые участки боев. Один из собеседников Би-би-си оценивал свои шансы выжить после каждого столкновения в 25%.

На 20 февраля Би-би-си, «Медиазоне» и команде волонтеров удалось установить имена 8420 осужденных, погибших на территории Украины, воюя в составе российских подразделений. По меньшей мере 1420 из них воевали в отрядах «Шторм Z» или «Шторм V».