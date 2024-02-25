Видео ⟩ В оккупированном Крыму российские военные вломились в кафе и избили посетителей

В ночь на субботу, 24 февраля, в поселке Черноморское на побережье оккупированного Россией Крыма бойцы 81-й добровольческой бригады "Медведи" вломились в кафе "Крепость" и напали на посетителей, пишет "Медуза".
Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как видно на видео, трое вооруженных мужчин вломились в кафе, положили посетителей лицом в пол и избили их дубинками.
10 years of occupying Crimea, garbage fills the streets, total kleptocracy, all elements of Russian culture present.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 25, 2024
Last night, drunk Russian soldiers decide to go into a cafe, beat and rob everyone.
pic.twitter.com/XIjhM2GG1t
Девушка одного из пострадавших рассказала изданию "Важные истории" о том, что произошло:
"Двое лысоватых хамоватых мужчин, которые избивали посетителей, оказались военными при должности. Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения "Медведи". Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям".
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, госпитализация большинству из них не потребовалась. Впрочем, одного молодого человека увезли в больницу. Его мать указала, что у него сломана переносица и лицевая кость, травмы мягких тканей на затылочной части, закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.
Российский пропагандист, основатель движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов подтвердил, что личности нападавших установлены, заведено дело.
В свою очередь, Telegram-канал Astra указал, что зачинщики драки ввели в заблуждение своих сослуживцев, когда вызывали подмогу. Когда другие наемники "разобрались в ситуации", они побили своих пьяных сослуживцев и сдали их в полицию.
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