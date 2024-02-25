Видео ⟩ В оккупированном Крыму российские военные вломились в кафе и избили посетителей

"Двое лысоватых хамоватых мужчин, которые избивали посетителей, оказались военными при должности. Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения "Медведи". Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям".