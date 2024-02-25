Трамп легко победил в Южной Каролине. Но его единственная соперница Никки Хейли продолжает борьбу

В субботу Дональд Трамп легко победил свою единственную оставшуюся соперницу Никки Хейли на праймериз республиканцев в Южной Каролине.
Это уже пятая победа бывшего президента в гонке за номинацию от Республиканской партии. В Южной Каролине ему не помешали ни многочисленные уголовные обвинения, ни то обстоятельство, что его конкурент Никки Хейли — сама уроженка штата и дважды занимала пост его губернатора.
В своем выступлении после праймериз Трамп ни разу не упомянул Хейли по имени — в отличие от его реакции на результат праймериз в штате Нью-Гэмпшир, где в своей речи он обвинил соперницу в том, что она «произнесла речь так, словно победила».
После четвертой победы подряд сторонники Трампа призывают Хейли, последнюю оставшуюся соперницу бывшего президента, сняться с гонки.
До этого Трамп уже победил на республиканских праймериз в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Американских Виргинских островах.
- 99% — за Трампа. После убедительной победы в Неваде экс-президент США приблизился к повторному выдвижению
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Однако Хейли, бывший постоянный представитель США в ООН, показала неожиданно высокие результаты: по данным компании Edison Research, в Южной Каролине Трамп набрал 59,8% голосов против 39,5% у Хейли (на тот момент было подсчитано 99% бюллетеней).
Она пообещала продолжить борьбу как минимум до «супервторника» 5 марта — в этот день республиканцы в 16 штатах примут участие в праймериз.
«Сорок процентов — это не какая-то крошечная группа, — сказала Хейли. — На республиканских праймериз огромное количество избирателей говорят, что им нужна альтернатива».
По словам Хейли, ею движут не собственные политические амбиции. «Я не откажусь от этой борьбы, когда большинство американцев не одобряют ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена», — добавила она.
Голос умеренных
Аналитики не видят для Хейли очевидного способа победить Трампа. По всем опросам, бывший президент имеет значительное преимущество. Его окружение утверждает, что Хейли потеряла связь с реальностью, и ей пора сниматься с выборов.
Однако в Южной Каролине Хейли получила больше голосов от избирателей, никогда раньше не участвовавших в республиканских праймериз. За нее проголосовали 69% республиканцев, описывающих свои взгляды как умеренные.
Это означает, что для победы над Джо Байденом Трампу еще нужно завоевать голоса значительной доли республиканского электората и независимых избирателей. И пока нет никаких признаков того, что ему это удается.
«Проигрыш в 20 пунктов лучше, чем проигрыш в 30 пунктов, но это все равно очередное поражение, — сказал агентству Reuters Адольфус Белк, профессор политологии из Университета Уинтропа о праймериз в Южной Каролине. — При этом Хейли показала высокие результаты среди тех избирателей, которые нужны кандидату в президенты от Республиканской партии для победы в ноябре: особенно среди умеренных и независимых».
Во время гонки за республиканскую номинацию Хейли стала голосом той части Республиканской партии, которая недовольна перспективой очередного выдвижения Трампа. В частности, консерваторов с традиционными взглядами, которые в прошлом поддерживали таких кандидатов в президенты, как Джордж Буш-младший и Митт Ромни.
«70% американцев не хотят нового матча-реванша между Байденом и Трампом, а 60% американцев считают, что и Байден, и Трамп слишком стары, — заявила одна из представительниц Хейли, Оливия Перес-Кубас. — Избиратели заслуживают лучшего выбора».
В своей кампании Хейли упирает на значительный дипломатический опыт, в том числе приобретенный за время работы в ООН. Однако около половины избирателей-республиканцев в Южной Каролине считают, что Америка должна играть менее активную роль в международных делах и выступают за сокращение или прекращение помощи Украине.
Для них Хейли — еще один системный политик из истеблишмента, пытающийся отнять номинацию у их кандидата.
Иммиграция и экономика
Трамп обходит Хейли в ключевых вопросах, которые сейчас занимают республиканский электорат — иммиграция и состояние экономики.
По данным Edison, в Южной Каролине 37% избирателей-республиканцев назвали иммиграцию своим главным приоритетом. Из них 82% поддержали Трампа и только 18% — Хейли. А из 66% избирателей, считающих, что нелегальных иммигрантов следует депортировать в страны их происхождения, 77% проголосовали за Трампа.
83% сторонников Республиканской партии в штате, опрошенных Edison, заявили, что состояние экономики «не очень хорошее или плохое», несмотря на низкий уровень безработицы и бурный рост фондового рынка. Почти три четверти этих избирателей поддержали Трампа.
За бывшего президента выступают даже многие из тех опрошенных республиканцев, которые считают свое личное финансовое положение стабильным. Лишь небольшая часть избирателей, считающих, что экономика находится в хорошей форме, отдала предпочтение Хейли.
Трампа поддерживают избиратели с самым разным уровнем дохода, хотя больше всего его сторонников — среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч долларов в год и не имеет высшего образования.
Хейли продолжает вести кампанию во многом благодаря тому, что она мало ограничена в средствах: только за январь, по данным ее окружения, ей удалось собрать 16,5 млн долларов. Это максимум средств, который ей удалось получить за один месяц, и значительно больше, чем удается собрать свою на кампанию самому Трампу.
При этом финансировать кампанию из своего кармана Трамп не может — у него довольно туго с деньгами после двух проигранных судебных исков в Нью-Йорке (за сексуальное насилие и клевету и за мошенничество в бизнесе). Потенциально они могут обойтись бывшему президенту в полмиллиарда долларов.
Эта президентская гонка вообще обещает стать самой дорогостоящей в истории США. Джо Байден также располагает куда большими, чем Трамп, средствами на свою кампанию. Бывшему президенту приходится все больше полагаться на пожертвования, чтобы покрыть стремительно растущие судебные издержки.
«Я никогда не видел Республиканскую партию такой единой, как сейчас», — сказал он на митинге по случаю его победы в Южной Каролине.
Трамп укрепил свое влияние в Республиканской партии, утвердив своих ключевых союзников в качестве руководителей ее национального комитета.
Его невестка Лара Трамп, которую он выбрал на пост сопредседателя Республиканской партии, пообещала «потратить все до копейки» из партийных фондов на его судебную защиту.
Судебные дела, помимо значительной финансовой нагрузки (не говоря уже о перспективе оказаться в тюрьме), представляют немалую угрозу и президентским амбициям Трампа. Примерно треть избирателей считает, что если его осудят по одному из предъявленных ему обвинений, он не сможет занимать президентский пост.
Первый уголовный процесс по делу Трампа должен начаться 25 марта в Нью-Йорке. Он обвиняется в фальсификации документов с целью сокрытия денежных выплат порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года.
Ему предъявлены еще три группы обвинений, в том числе федеральное обвинение в сговоре с целью отменить победу Байдена на выборах в 2020 году. Трамп не признал себя виновным ни по одному из этих дел и бездоказательно утверждает, что все обвинения вызваны заговором демократов.
Некоторые считают, что Хейли продолжает участвовать в гонке на случай, если судебные дела бывшего президента вынудят его сойти с дистанции.
Но существует и другая версия: возможно, Хейли ведет нынешнюю кампанию с прицелом на следующие президентские выборы в 2028 году. В этом случае нынешняя кампания позволяет Хейли обкатать и свою будущую программу, и механизмы сбора средств.