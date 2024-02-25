Трамп легко победил в Южной Каролине. Но его единственная соперница Никки Хейли продолжает борьбу

По данным Edison, в Южной Каролине 37% избирателей-республиканцев назвали иммиграцию своим главным приоритетом. Из них 82% поддержали Трампа и только 18% — Хейли. А из 66% избирателей, считающих, что нелегальных иммигрантов следует депортировать в страны их происхождения, 77% проголосовали за Трампа.

83% сторонников Республиканской партии в штате, опрошенных Edison, заявили, что состояние экономики «не очень хорошее или плохое», несмотря на низкий уровень безработицы и бурный рост фондового рынка. Почти три четверти этих избирателей поддержали Трампа.

За бывшего президента выступают даже многие из тех опрошенных республиканцев, которые считают свое личное финансовое положение стабильным. Лишь небольшая часть избирателей, считающих, что экономика находится в хорошей форме, отдала предпочтение Хейли.

Трампа поддерживают избиратели с самым разным уровнем дохода, хотя больше всего его сторонников — среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч долларов в год и не имеет высшего образования.

Хейли продолжает вести кампанию во многом благодаря тому, что она мало ограничена в средствах: только за январь, по данным ее окружения, ей удалось собрать 16,5 млн долларов. Это максимум средств, который ей удалось получить за один месяц, и значительно больше, чем удается собрать свою на кампанию самому Трампу.

Трамп пользуется широкой поддержкой. Во всяком случае, пока он на свободе Фото: Getty Images