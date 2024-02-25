"Что за кремлевский нарратив?" Экс-депутат Рижской думы о любви к российской пропаганде

Тем не менее неделю назад Кузьмук написал в микроблоге Х, что телеканал France24 якобы сообщил, что украинские власти хотят убить президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев и переложить ответственность на Россию.

Ноги этого фейка растут из "дипфейкового" видео, которое распространяли российские каналы, тогда как само France24 неоднократно подчеркивало, что это не их сюжет, а манипуляция.

Хотя позже Кузьмук удалил это сообщение, он до сих пор не верит, что его размещение докажет его роль в некритическом распространении пропаганды, созданной в российских СМИ: "Вы можете сами прочитать в Интернете, и там есть информация из разных стран, что это было. (...) По разным информационным каналам показывали, что было. Но у меня, конечно, тоже есть сомнения, поэтому я подумал, что лучше... [удалить] эту информацию".

На вопрос, действительно ли это были просто сомнения или он все же опасается, что это абсолютно ложная информация, распространение которой может грозить ответственностью, Кузьмук ответил, что посмотрел видеоролик и подумал, почему бы этому не поверить?