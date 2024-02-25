"Что за кремлевский нарратив?" Экс-депутат Рижской думы о любви к российской пропаганде

Бюро по защите Сатверсме (SAB) опубликовало несекретную часть своего отчета о деятельности за прошедший год. Одна глава посвящена мерам российского влияния. "Несмотря на разные формы выражения и исполнителей, меры влияния России за рубежом объединены общей целью - посеять неуверенность, подорвать и нанести вред", - пишет SAB, отмечая, что важными рупорами пропаганды и лжи стали различные Telegram-каналы.
Случай бывшего депутата Рижской думы Игоря Кузьмука показывает, что даже обвинение в поддержке финансирования вооруженного конфликта в Украине не мешает продолжать распространять прокремлевскую пропаганду. Свою деятельность передаче De Facto он называет "знакомящей читателей с разными точками зрения".
Игорь Кузьмук - бывший депутат Рижской думы, неудачно баллотировавшийся на новый срок от "Согласия", из которого его уже исключили. Менее двух лет назад он был задержан у себя дома сотрудниками Службы государственной безопасности (VDD) из-за того, что в своем Telegram-канале поделился публикацией и видео Владимира Рогова, члена самопровозглашенного совета "военно-гражданской администрации" частично оккупированной Россией Запорожской области.
Под лозунгом "Русский, помоги русскому!" Рогов призвал собрать средства для обеспечения различными вещами российских солдат, воюющих в Украине. Помимо различных медицинских товаров в список также вошли радиостанции, тепловизионные камеры и приборы ночного видения.
К публикации было приложено видео, на котором Рогов передает солдатам-оккупантам купленные на ранее собранные деньги дроны, говоря: "Спасибо вам большое за освобождение нашей родной земли от власти наркоманов и нацистов, которые убивают мирных граждан и разрушают инфраструктуру! И дай Бог, чтобы это помогло нам хотя бы на маленький шаг приблизить нашу общую победу".
Кузьмук, который сейчас является техническим сотрудником Рижской школы гимнастики, утверждает, что, перепубликовав эту запись и видео, просто проинформировал читателей своего Telegram-канала. Хотя в конце публикации были оставлены реквизиты для оплаты, Кузьмук утверждает, что не призывал к пожертвованиям оккупантам: "Со своей стороны я не призывал никого делать то или иное. Был только информационный сюжет".
Суд первой инстанции оправдал Кузьмука. Из публикаций СМИ следует, что, по мнению суда, прокуратура обвинила бывшего политика не по той статье - в поддержке финансирования вооруженного конфликта.
Если бы обвинение заключалось в косвенном сборе средств, приговор был бы обвинительным. Прокуратура уже заявила, что после получения полного приговора подаст апелляцию.
Тем временем Кузьмук продолжает делиться кремлевскими нарративами в своем Telegram-канале. Каналы, записями которых экс-политик делится (до нескольких сотен в день), обслуживаются российскими государственными учреждениями, такими как Министерство обороны и МИД, так называемыми "военкорами", а также пропагандистами, как Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Маргарита Симоньян, и пособниками оккупантов в Украине, например, Денисом Пушилиным, назначенным Путиным главой "Донецкой народной республики".
На вопрос, почему распространяемый им контент совпадает с нарративами Кремля, Кузьмук парирует: "А что это - нарратив Кремля? Вы можете оценить, что это значит, в каком законе есть "нарратив Кремля"? Ну слушайте, ну какой кремлевский нарратив? Ну покажите мне, где четко описано, что нарратив Кремля является нарушением, и что это такое. Ну?" Кузьмук также утверждает, что всегда думает о том, чем делится, потому что ему не нужны выговоры за новые правонарушения.
Тем не менее неделю назад Кузьмук написал в микроблоге Х, что телеканал France24 якобы сообщил, что украинские власти хотят убить президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев и переложить ответственность на Россию.
Ноги этого фейка растут из "дипфейкового" видео, которое распространяли российские каналы, тогда как само France24 неоднократно подчеркивало, что это не их сюжет, а манипуляция.
Хотя позже Кузьмук удалил это сообщение, он до сих пор не верит, что его размещение докажет его роль в некритическом распространении пропаганды, созданной в российских СМИ: "Вы можете сами прочитать в Интернете, и там есть информация из разных стран, что это было. (...) По разным информационным каналам показывали, что было. Но у меня, конечно, тоже есть сомнения, поэтому я подумал, что лучше... [удалить] эту информацию".
На вопрос, действительно ли это были просто сомнения или он все же опасается, что это абсолютно ложная информация, распространение которой может грозить ответственностью, Кузьмук ответил, что посмотрел видеоролик и подумал, почему бы этому не поверить?
Однако есть вещи, по поводу которых Кузьмук гораздо осторожнее в своих суждениях. На вопрос, что произошло в украинском городе Буча (международные организации квалифицировали действия, совершенные там российскими вооруженными силами, как военные преступления), Кузьмук отвечает: "Не знаю, меня там не было. Меня там не было! (...) Я только делился новостями. Просто разные новости из разных стран - ни больше, ни меньше. Никакой симпатии я не испытываю ни к кому".
На вопрос, является ли президент России Владимир Путин - ордер на арест которого за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в РФ в прошлом году был выдан Международным уголовным судом - военным преступником, Кузьмук говорит: "Сильный человек, конечно. Если бы в Латвии был такой же сильный человек, сильный президент, в Латвии было бы не так плохо".
В своем Telegram Кузьмук также распространил передачи, которые SAB в своем годовом отчете называет дезинформационными кампаниями российских СМИ против Латвии и ее высших чиновников - т. е. разжигающие ненависть передачи под руководством скандальной Марии Бутиной о бывшем и нынешнем президентах Эгиле Левитсе и Эдгаре Ринкевиче и премьер-министре Эвике Силине.
Глава SAB Эгил Звиедрис заявил De Facto: "Воздействие на общественное мнение, кампании по дезинформации, провокации, кибератаки - это основные инструменты, используемые Россией".
Между тем VDD в письменных ответах De Facto заявляет, что постоянно следит за развитием событий в информационном пространстве с целью выявления потенциальных угроз интересам национальной безопасности Латвии: "С момента российского вторжения VDD возбудила 48 уголовных дел за публичное выражение поддержки России или ее интересов. (...) Из них 22 уголовных дела направлены для рассмотрения в прокуратуру. В случаях, когда высказывания лиц балансируют на грани свободы слова, сотрудники VDD проводят с ними профилактические беседы. С начала войны VDD в рамках подобных бесед предупредила об уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений более 1200 человек".
VDD воздерживается от комментариев по поводу работы и решений прокуратуры и судов, поэтому о Кузьмуке в службе больше ничего не сказали.
Председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнар Латковскис признает, что тот факт, что против человека уже возбуждено дело и даже доведено до суда, не означает, что спецслужбы могут о нем забыть: "Очень надеюсь, что прокуратура обжалует это решение, но это не отменяет того факта, что человек, несмотря на уголовное производство и судебные заседания, продолжает свою деятельность. Конечно, он старался делать это аккуратно, путем репостов, перепубликаций. Но, оглядываясь назад, я хочу сказать, и, наверное, ваша программа сама это заметила, что это враждебное отношение к Украине и к нам, но благосклонное к России, государству-агрессору. (...)
VDD, скорее всего, после этого неудачного решения суда следует более серьезно относиться к отдельным лицам, которые продолжают сеять ненависть и прославлять государство-агрессора".
Следует отметить, что о контенте, который Кузьмук распространяет в своих социальных сетях, Латвийское телевидение уже сообщало полгода назад, анонсируя его дело в суде. Между тем, усмотрела ли VDD за это время в его действиях "балансирование на грани свободы слова" или ее нарушение - неясно.
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