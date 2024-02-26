Эстонский банкир: нам следует брать пример с Латвии

Председатель правления Bigbank Мартин Лянтс считает, что эстонским законодателям следовало бы взять пример с наших южных соседей, с Латвии, где в прошлую пятницу президент провозгласил изменение закона, которое, в отличие от Эстонии, позволяет банкам рекламировать конкретные условия своих предложений по жилищным кредитам, сообщает Rus.Postimees.
"В обеих странах уже некоторое время идет дискуссия о том, как усилить конкуренцию между банками и снизить процентные ставки по кредитам, но, в отличие от нас, наши южные соседи, латыши, перешли от разговоров к делу", - сказал Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, предоставляющего жилищные кредиты в Эстонии, Латвии, и Литве.
На латвийском рынке первая мера уже вступила в силу, и, по словам Лянтса, Эстония могла бы последовать этому примеру, чтобы оживить конкуренцию, и тем самым снизить для потребителей маржу по жилищным кредитам, в Латвии теперь жилищные кредиты снова можно рекламировать. При этом реклама других потребительских кредитов по-прежнему очень ограниченная.
Мартин Лянтс отметил, что сегодня в Эстонии кредитным учреждениям запрещено рекламировать жилищные кредиты так, чтобы можно было четко указать предлагаемую процентную ставку, размер банковской маржи или другие условия договора, более выгодные, чем у конкурентов.
"Сегодня в рекламе мы можем сообщать потребителю только сам факт, что мы предлагаем жилищный кредит, к этой информации мелким шрифтом еще можно добавить описание одобренных регулятором стандартных условий вместе с общей ставкой затратности кредита. Поскольку реклама условий любых потребительских кредитов запрещена, потребитель не может узнать, какое предложение на рынке жилищного кредитования в данный момент является хорошим, не проведя собственное исследование и не получив нескольких банковских предложений, а банк не может ему помочь, предоставив сравнение собственного продукта и продукта конкурирующего банка", – пояснил Лянтс.
Он считает, что рекламу жилищных кредитов можно было бы разрешить, поскольку жилищный кредит как финансовый продукт, обеспеченный недвижимостью и нотариально оформляемый, значительно безопаснее и более регламентирован, чем обычные потребительские кредитные продукты.
"Если смотреть шире, цель ограничений на рекламу состоит в том, чтобы не поощрять людей брать кредиты и допустить представления о кредитовании как о чем-то, что не связано с рисками, однако для небольших банков ограничения, по крайней мере, на рекламу жилищных кредитов, создали ситуацию, когда потребители не имеют полного представления ни о поставщиках соответствующих кредитов, ни о предлагаемых кредитных продуктах. Это не способствует прозрачности рынка и конкуренции между поставщиками кредитов", – описал текущую ситуацию руководитель Bigbank Мартин Лянтс.
Новый закон о защите прав потребителей, провозглашённый президентом Латвии на прошлой неделе, является частью более крупного пакета изменений в своде законов, призванного оживить рынок жилищных кредитов в Латвии и стимулировать конкуренцию посредством упрощения сделок рефинансирования. Несколько поправок к законам и дополнений к регуляциям, которые входят в пакет, все еще находятся в работе, и должны быть приняты кабинетом министров Латвии к началу апреля.
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