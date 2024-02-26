Эстонский банкир: нам следует брать пример с Латвии

"В обеих странах уже некоторое время идет дискуссия о том, как усилить конкуренцию между банками и снизить процентные ставки по кредитам, но, в отличие от нас, наши южные соседи, латыши, перешли от разговоров к делу", - сказал Мартин Лянтс, председатель правления Bigbank, предоставляющего жилищные кредиты в Эстонии, Латвии, и Литве.

На латвийском рынке первая мера уже вступила в силу, и, по словам Лянтса, Эстония могла бы последовать этому примеру, чтобы оживить конкуренцию, и тем самым снизить для потребителей маржу по жилищным кредитам, в Латвии теперь жилищные кредиты снова можно рекламировать. При этом реклама других потребительских кредитов по-прежнему очень ограниченная.

Мартин Лянтс отметил, что сегодня в Эстонии кредитным учреждениям запрещено рекламировать жилищные кредиты так, чтобы можно было четко указать предлагаемую процентную ставку, размер банковской маржи или другие условия договора, более выгодные, чем у конкурентов.