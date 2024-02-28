Фото и видео ⟩ Новую концепцию почтовых отделений планируют создать к апрелю

"Нам нужно обеспечить возможность физически получать эту услугу очно. В данный момент ведутся переговоры со всеми вовлеченными сторонами, как мы можем обеспечить очные услуги на всей территории Латвии", - сказала Краузе-Чеботаре.

В свою очередь временный председатель совета Latvijas Pasts Каспар Рокенс отметил, что нельзя принимать поспешные решения, однако их нужно принимать в разумные сроки. "Со стороны новоизбранного совета мы будем делать все, чтобы облегчить достижение руководством трудовых целей, и эти обязанности мы обсудим с Министерством сообщения и будем координировать, чтобы эти процессы происходили", - сказал он.

В то же время министр сообщения Каспар Бришкенс дополнил, что в течение ближайших месяцев Latvijas Pasts определенно подготовит новое концептуальное видение, на основе которого будут приняты решения о том, сколько отделений закроют, сколько сохранят, чем заменят услуги там, где отделений нет, и как обществу будет обеспечена равная доступность почтовых услуг.

Представители Latvijas Pasts сообщили агентству LETA, что в среду в форуме развития Latvijas Pasts приняли участие 17 партнеров сферы. На дискуссии обсуждалось будущее почты, оценивались три значительных компонента деятельности - спектр услуг, виды их предоставления и доступность для разных групп жителей.

В компании указали, что эксперты выделили потенциальные решения и альтернативы. По мнению партнеров - неправительственных организаций и общественного сектора - наиболее оптимальным вариантом на данный момент является направление, когда Latvijas Pasts сохранит сеть почтовых отделений в пределах возможностей, частично доверив обслуживание единым муниципальным и государственным центрам обслуживания клиентов, которые будут дополнены решением "Почтальон на дом" и электронной средой.

Как сообщалось, Latvijas Pasts планировало в этом году закрыть 105 из 176 почтовых отделений, однако план реорганизации был приостановлен.

Финансовые расчеты свидетельствуют, что приостановка или задержка реорганизации потребует госсубсидий в размере от 2,1 до 4 млн евро. Эти затраты не включают в себя расходы на модернизацию почтовых отделений и эффект инфляции.

Оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, при этом предприятие работало с прибылью в 2,21 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

Latvijas Pasts - полностью государственное предприятие, в котором занято около 2300 работников.

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