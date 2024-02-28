Фото и видео ⟩ Новую концепцию почтовых отделений планируют создать к апрелю

Latvijas Pasts и Министерство сообщения в среду, 28 февраля, в 15:00 провели пресс-конференцию, чтобы проинформировать о первых результатах работы над планами развития национального оператора почтовой связи.
Предприятие Latvijas Pasts планирует создать новую концепцию почтовых отделений к апрелю, заявила на пресс-конференции председатель правления Latvijas Pasts Беате Краузе-Чеботаре.
"Планируем, что новую концепцию почтовых отделений мы разработаем до апреля, и тогда в апреле проинформируем все вовлеченные стороны о том, как будет выглядеть новое почтовое покрытие в Латвии", - сказала Краузе-Чеботаре.
Видео: Пресс-конференция о будущем Latvijas Pasts
Она также добавила, что после того, как план будет обсужден и утвержден, компания планирует проинформировать о том, как он будет выглядеть, и общественность.
Краузе-Чеботаре отметила, что предыдущий план реорганизации почтовых отделений остановлен и компания в данный момент не планирует закрывать ни одно почтовое отделение, пока не будет ясности с тем, как в целом будет выглядеть сеть почтовых отделений в Латвии - все ли отделения Latvijas Pasts будут физическими или же сотрудники компании будут находиться в других помещениях и оказывать почтовые услуги.
Она подчеркнула, что в данный момент самое важное - найти способ, как сбалансировать и создать хороший компромисс для всех вовлеченных стороны, чтобы обеспечить доступность почтовых услуг.
"Нам нужно обеспечить возможность физически получать эту услугу очно. В данный момент ведутся переговоры со всеми вовлеченными сторонами, как мы можем обеспечить очные услуги на всей территории Латвии", - сказала Краузе-Чеботаре.
В свою очередь временный председатель совета Latvijas Pasts Каспар Рокенс отметил, что нельзя принимать поспешные решения, однако их нужно принимать в разумные сроки. "Со стороны новоизбранного совета мы будем делать все, чтобы облегчить достижение руководством трудовых целей, и эти обязанности мы обсудим с Министерством сообщения и будем координировать, чтобы эти процессы происходили", - сказал он.
В то же время министр сообщения Каспар Бришкенс дополнил, что в течение ближайших месяцев Latvijas Pasts определенно подготовит новое концептуальное видение, на основе которого будут приняты решения о том, сколько отделений закроют, сколько сохранят, чем заменят услуги там, где отделений нет, и как обществу будет обеспечена равная доступность почтовых услуг.
Представители Latvijas Pasts сообщили агентству LETA, что в среду в форуме развития Latvijas Pasts приняли участие 17 партнеров сферы. На дискуссии обсуждалось будущее почты, оценивались три значительных компонента деятельности - спектр услуг, виды их предоставления и доступность для разных групп жителей.
В компании указали, что эксперты выделили потенциальные решения и альтернативы. По мнению партнеров - неправительственных организаций и общественного сектора - наиболее оптимальным вариантом на данный момент является направление, когда Latvijas Pasts сохранит сеть почтовых отделений в пределах возможностей, частично доверив обслуживание единым муниципальным и государственным центрам обслуживания клиентов, которые будут дополнены решением "Почтальон на дом" и электронной средой.
Как сообщалось, Latvijas Pasts планировало в этом году закрыть 105 из 176 почтовых отделений, однако план реорганизации был приостановлен.
Финансовые расчеты свидетельствуют, что приостановка или задержка реорганизации потребует госсубсидий в размере от 2,1 до 4 млн евро. Эти затраты не включают в себя расходы на модернизацию почтовых отделений и эффект инфляции.
Оборот Latvijas Pasts в 2022 году составил 100 млн евро, что на 5,1% меньше, чем в 2021 году, при этом предприятие работало с прибылью в 2,21 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
Latvijas Pasts - полностью государственное предприятие, в котором занято около 2300 работников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!