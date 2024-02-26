В Tukuma piens за короткое время несколько работников получили серьезные травмы

19-летний Матис, потерявший при исполнении служебных обязанностей четыре пальца, все еще надеется, что его бывшее предприятие Tukuma piens выплатит какую-то компенсацию, поскольку, по словам Матиса, ему это обещали.

Но теперь компания не собирается этого делать, директор завода Tukuma piens Интс Пошкус говорит, что Матис сам виноват, ведь он сунул руку туда, куда нельзя, что признала и Государственная инспекция труда.

После несчастного случая кто-то из руководства также настоятельно попросил сотрудника не говорить, что он отработал 15 часов за смену.

То, что случилось с Матисом - не единственный подобный случай в компании за последнее время.

7 декабря прошлого года работница из Украины в восемь утра получила производственную травму на сыроварне предприятия Tukuma piens - перелом правого запястья. Женщину отвезли в поликлинику Тукумса, но уговорили не рассказывать, что несчастный случай произошел на работе.

Программа также решила выяснить, как компания-посредник может обещать зарплату в 1000 евро на руки украинским работникам, если в объявлениях о вакансиях самого Tukuma piens фигурируют более низкие зарплаты.

Смотрите сюжет программы (на латышском языке):

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