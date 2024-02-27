На "выборах" президента посольство РФ откроет два участка в своих помещениях

Как сообщается на сайте посольства, голосование будет проходить 17 марта с 8:00 до 20:00 на двух участках в посольстве России и в его консульском отделе.

На сайте посольства ошибочно указано местоположение избирательных участков на ул. Антонияс, 2, тогда как в 2022 году улица Антонияс была переименована в улицу Независимости Украины.

В заявлении посольства говорится, что "в связи с закрытием по инициативе латвийской стороны генеральных консульств России в г. Даугавпилс и г. Лиепая, неготовностью властей Латвии обеспечить безопасность избирательных участков вне помещений посольства организовать выездное и досрочное голосование, а также открыть дополнительные избирательные участки на территории ЛР оказалось невозможным".

Как сообщалось, так называемые выборы, которые призваны подтвердить легитимность нынешнего президента РФ Владимира Путина, пройдут 15-17 марта. По данным независимых интернет-изданий "Медуза" и "Верстка", Кремль поставил перед чиновниками задачу обеспечить, чтобы за Путина проголосовало не менее 80% избирателей, таким образом, выборы будут очередным фарсом.

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