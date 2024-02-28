Издание получило секретные российские документы, описывающие принципы применения ядерного оружия

Как указывается в этих документах, причиной применения тактического ядерного оружия может стать, например, даже ситуация, если Россия потеряет 20% своих подводных лодок.

Журналисты The Financial Times ознакомились с 29 секретными файлами, созданными в период с 2008 по 2014 год.

Однако эксперты указывают, что эти документы актуальны и для нынешней российской военной доктрины.

Среди утекших документов есть, например, сценарии военных игр и презентация для начальников российского военного флота.

В этих сценариях военных игр рассмотрены различные сценарии, согласно которым Китай нападает на Россию. В случае такого сценария Россия на вторую волну атаки отвечает применением тактического ядерного оружия.

В презентации для офицеров ВМФ описываются различные причины, которые могут побудить Россию применить тактическое ядерное оружие. К ним относятся высадка вражеских войск на российской территории, поражение войск, размещенных на границах России, или неминуемое нападение противника с использованием обычных вооружений.

Среди причин также указывается "удержание государства от агрессии", "эскалация военного конфликта", "остановка агрессии", а также "недопущение разгрома российских войск" и "эффективное увеличение флота".

Как изданию указал эксперт берлинского Центра Карнеги по вопросам России, утекшие документы свидетельствуют о том, что порог России для готовности применить ядерное оружие довольно низок в случаях, если России не удается добиться своих целей другими средствами.

Российский диктатор Владимир Путин уже много раз высказывался, что Россия применит ядерное оружие только в двух случаях - если такое оружие будет применено против России и если возникнут угрозы существования российского государства.

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