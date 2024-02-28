Силиня: страны ЕС и НАТО готовы закупать боеприпасы у третьих стран для Украины

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО готовы закупать боеприпасы у третьих стран и передавать их Украине, заявила журналистам в среду после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Эвика Силиня, которая в начале недели приняла участие в конференции лидеров и представителей стран ЕС и НАТО в Париже.
Она отметила, что к участникам конференции в видеоформате обратился президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Украине нужны артиллерийские снаряды, оружие дальнего действия, поддержка воздушной обороны и дроны.
"Он не обращался к нам о необходимости отправки в Украину военнослужащих НАТО или стран ЕС. Президент Украины еще раз напомнил о потребности в боеприпасах. До сих пор была неясность, готова ли Европа закупать боеприпасы у третьих стран. На совещании мы обсудили эту возможность. Мы не можем ждать, пока Европа сама произведет боеприпасы, Украине помощь нужна уже сейчас", - сказала Силиня.
Премьер подчеркнула, что Европа продолжает работать над увеличением производственных мощностей, а вопросы, касающиеся возможного участия латвийских солдат в войне, еще необходимо обсудить в соответствующих форматах.
"Эта тема была поднята на конференции. Пока неизвестно, планируется ли поднимать этот вопрос и дальше, но самое важное - сохранить единство стран ЕС и НАТО, потому что так мы будем гораздо сильнее", - сказала премьер-министр.
Президент отметил, что согласен с премьер-министром - и НАТО, и ЕС должны активизировать работу по оказанию помощи Украине. По мнению Ринкевича, позитивной оценки заслуживает итог переговоров лидеров стран о покупке боеприпасов и их передаче Украине, пока нет возможности достичь нужных мощностей военной индустрии.
"Положительно, что руководителям многих стран, политикам, военным экспертам понятно то, о чем мы много говорили. То, что происходит в Украине, влияет на европейскую и мировую безопасность, поэтому нельзя допустить ее ослабления. Наоборот - Украине надо оказывать любую помощь", - подчеркнул президент.
Говоря о возможной отправке в Украину военнослужащих стран ЕС или НАТО, Ринкевич отметил, что этот вопрос в Латвии не обсуждался в правительстве, Сейме и Совете по национальной безопасности. По словам президента, вряд ли решение об этом будет принято в ближайшее время в дискуссиях НАТО и ЕС.
"На мой взгляд, сейчас гораздо важнее сосредоточиться на помощи и поддержке Украины. Это касается и боеприпасов, и иной военной поддержки, например, обучения украинских военнослужащих. Об этом мы говорили и с президентом Зеленским. Латвия продолжит обучение и продолжит искать возможности помочь Украине", - сказал президент.
Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска в Украину. Он отметил, что союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку.
"Мы делаем это с 2014 года и усилили с начала полномасштабного вторжения. Но планов по размещению войск НАТО в Украине нет", - сказал Столтенберг.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед поездкой в Париж, где высшие должностные лица более 20 стран обсуждали возможности увеличения помощи Украине, утверждал, что некоторые страны рассматривают вопрос о заключении двусторонних соглашений по отправке войск в Украину, чтобы помочь ей отразить вторжение России.
Фицо добавил, что его правительство не планирует отправлять словацких военных в Украину, но не раскрыл подробностей о том, какие страны могли бы рассматривать такие соглашения.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед поездкой в Париж отказался давать комментарии, отметив, что лидеры встречаются для обсуждения возможных вариантов, однако подчеркнул, что "Чехия точно не хочет отправлять своих военных в Украину".
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что в будущем нельзя исключать отправки западных войск в Украину.
Столтенберг заявил агентству AP, что, согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, а НАТО имеет право поддерживать Украину в отстаивании этого права.
НАТО как альянс оказывает Украине только невоенную помощь и поддержку, например, отправляя в Украину медицинские товары, форменную одежду и зимнюю экипировку, а страны альянса в двустороннем порядке или группами отправляют оружие и боеприпасы. Любое решение об отправке войск нуждалось бы в консенсусе всех стран НАТО.
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