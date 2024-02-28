Силиня: страны ЕС и НАТО готовы закупать боеприпасы у третьих стран для Украины

"Положительно, что руководителям многих стран, политикам, военным экспертам понятно то, о чем мы много говорили. То, что происходит в Украине, влияет на европейскую и мировую безопасность, поэтому нельзя допустить ее ослабления. Наоборот - Украине надо оказывать любую помощь", - подчеркнул президент.

Говоря о возможной отправке в Украину военнослужащих стран ЕС или НАТО, Ринкевич отметил, что этот вопрос в Латвии не обсуждался в правительстве, Сейме и Совете по национальной безопасности. По словам президента, вряд ли решение об этом будет принято в ближайшее время в дискуссиях НАТО и ЕС.

"На мой взгляд, сейчас гораздо важнее сосредоточиться на помощи и поддержке Украины. Это касается и боеприпасов, и иной военной поддержки, например, обучения украинских военнослужащих. Об этом мы говорили и с президентом Зеленским. Латвия продолжит обучение и продолжит искать возможности помочь Украине", - сказал президент.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует отправлять войска в Украину. Он отметил, что союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку.

"Мы делаем это с 2014 года и усилили с начала полномасштабного вторжения. Но планов по размещению войск НАТО в Украине нет", - сказал Столтенберг.