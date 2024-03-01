Pasažieru vilciens и Škoda Vagonka сообщат о дальнейших поставках новых поездов

Пресс-конференция состоится в 14:00 в помещениях PV по адресу ул. Персес, 8, в Риге.

В ней примут участие председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднарж и член правления Павел Беранек, а также председатель правления PV Роджер Янис Григулис.

Представители Škoda Vagonka расскажут на пресс-конференции об основных причинах дефектов, выявленных в новых поездах, и мерах по их предотвращению, а руководитель PV - о планах дальнейшей поставки поездов и их введения в эксплуатацию.

Как отметил Григулис, Škoda Vagonka ответственно подходит к своему обещанию обеспечить в течение двух месяцев готовность 95% новых поездов, оперативно устраняя выявленные дефекты, предоставив дополнительный технический персонал и организовав обучение.

"Теперь предстоит следующий шаг - производитель должен доставить еще 15 поездов, а мы их должны интегрировать в перевозки, постепенно заменяя старые поезда", - сказал руководитель PV.

Как сообщалось, новые электропоезда начали курсировать в середине декабря 2023 года, однако у многих из них возникли неполадки, что привело к сбоям в пассажирском сообщении.

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