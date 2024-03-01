Фото ⟩ Килограммы наркотиков, машины и наличность: крупный улов полиции на Маскачке

13 февраля стражи порядка в Риге, в Московском форштадте, в ходе специальных розыскных мероприятий в момент совершения преступления за реализацию наркотиков в крупных объемах задержала одного человека. В рамках уголовного процесса в Риге были проведены обыски как по месту жительства лица, так и по другим адресам. Всего было изъято примерно 4 килограмма наркотических веществ, в том числе 3,5 кг метамфетамина, 400 граммов марихуаны, 40 граммов кокаина и 1300 таблеток subatex, а также два автомобиля, наличные средства в размере 1500 евро и предметы, похожие на огнестрельное оружие.

Нужно отметить, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции за действия похожего характера.

Начат уголовный процесс.

Галерея: Рейд Госполиции в Риге

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, и с пробационным надзором на срок до трех лет.

Упомянутое лицо задержано, продолжается активное расследование.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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