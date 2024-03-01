Два латвийских предприятия включены в престижный рейтинг Financial Times

Основанная в Латвии компания по продаже подержанных автомобилей Longo Group впервые была включена в рейтинг самых быстрорастущих компаний FT 1000 престижного делового издания Financial Times и признана самой быстрорастущей компанией в Латвии. В этом рейтинге предприятие занимает 550-е место, достигнув самого высокого результата среди латвийских предприятий, а в автомобильной промышленности предприятие достигло даже 10-го места.
Рейтинг FT 1000 британской бизнес-газеты Financial Times создается ежегодно в сотрудничестве с компанией по исследованию независимых рынков Statista, в него включаются 1000 европейских предприятий, которые в течение четырех лет достигли наибольшего органического роста общих доходов.
"В последние годы мы смогли развить Longo Group до лидера рынка Латвии, создав дочерние компании в Эстонии, Литве, Польше, Нидерландах, Бельгии и Германии, и обеспечив работу более чем 140 работникам. Наша напряженная работа была вознаграждена тем, что мы стали самой быстрорастущей компанией в Латвии, о чем свидетельствует наш высокий рейтинг в Financial Times", - сказал председатель правления Longo Group Эдгар Церпс, добавив, что создатели топа на этапе отбора установили очень строгие критерии, в том числе провели проверку и анализ бухгалтерских данных, чтобы точно подготовить рейтинг.
Первое место в рейтинге FT 1000, составленном газетой Financial Times, занимает трейдер солнечных панелей Raylyst Solar из Чехии, а 2-е и 3-е места - рекламно-маркетинговые компании Adagio.io из Франции и Bidberry из Италии.
По данным создателей топа, наибольшее количество компаний, вошедших в рейтинг, приходится на ИТ-отрасль – всего 188 компаний, тогда как на втором месте находится строительная отрасль с 94 представленными компаниями. В этом году электронная коммерция находится на третьем месте с 78 компаниями, что меньше, чем в предыдущие годы, что можно объяснить снятием различных ограничений пандемии и возвращением людей в традиционные торговые места.
За шесть лет с момента создания Longo Group было продано автомобилей на 170 миллионов евро. Предприятие осуществляет торговлю в Риге, Вильнюсе, Паневежисе, Клайпеде, Таллинне, Нарве и польском Белостоке.
Он отмечает, что до сих пор был трудный и сложный путь по привлечению необходимых для бизнеса финансов, но сейчас интерес к Longo Group проявляют и представители фондов стоимостью в миллиарды, особенно оценивая разработанные технологии и подходы к процессу продаж.
В этом году в рейтинге FT 1000 всего две компании из Латвии. Кроме Longo Group в рейтинг включена компания финансовых технологий Sun Finance, которая занимает 923-е место. В прошлом году это предприятие заняло 361-е место, а в 2022 году - 30-е.
В рейтинге вошли девять литовских компаний (выше всех Surfshark - 47 место) и четыре эстонских компании (выше всех Bunker Partner - 132 место).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!