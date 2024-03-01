Два латвийских предприятия включены в престижный рейтинг Financial Times

Рейтинг FT 1000 британской бизнес-газеты Financial Times создается ежегодно в сотрудничестве с компанией по исследованию независимых рынков Statista, в него включаются 1000 европейских предприятий, которые в течение четырех лет достигли наибольшего органического роста общих доходов.

"В последние годы мы смогли развить Longo Group до лидера рынка Латвии, создав дочерние компании в Эстонии, Литве, Польше, Нидерландах, Бельгии и Германии, и обеспечив работу более чем 140 работникам. Наша напряженная работа была вознаграждена тем, что мы стали самой быстрорастущей компанией в Латвии, о чем свидетельствует наш высокий рейтинг в Financial Times", - сказал председатель правления Longo Group Эдгар Церпс, добавив, что создатели топа на этапе отбора установили очень строгие критерии, в том числе провели проверку и анализ бухгалтерских данных, чтобы точно подготовить рейтинг.

Первое место в рейтинге FT 1000, составленном газетой Financial Times, занимает трейдер солнечных панелей Raylyst Solar из Чехии, а 2-е и 3-е места - рекламно-маркетинговые компании Adagio.io из Франции и Bidberry из Италии.