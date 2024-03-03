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Такого масштабного спада в эстонской экономике не было даже во время коронавируса

Эркки Эрилайд rus.postimees.ee
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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Sander Ilvest

По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который, к сожалению, продолжается до сих пор, сообщает Rus.Postimees.

По словам Роберта Мююрсеппа, руководителя группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, в прошлом году было несколько сфер деятельности, которые положительно повлияли на экономику. "В течение года наибольший положительный вклад пришел от деятельности в сфере торговли и недвижимости, а отрицательный - от сектора связи и информатизации", - сказал он.

В четвертом квартале областями деятельности с наибольшим положительным вкладом были сельское и лесное хозяйство, рыболовство, а также торговля. Энергетика, перерабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, транспорт и складирование явно оставались в упадке. Вклад строительного сектора также был отрицательным, продолжая тенденцию полутора лет.

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