Такого масштабного спада в эстонской экономике не было даже во время коронавируса

По словам Роберта Мююрсеппа, руководителя группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, в прошлом году было несколько сфер деятельности, которые положительно повлияли на экономику. "В течение года наибольший положительный вклад пришел от деятельности в сфере торговли и недвижимости, а отрицательный - от сектора связи и информатизации", - сказал он.