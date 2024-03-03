Такого масштабного спада в эстонской экономике не было даже во время коронавируса

По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который, к сожалению, продолжается до сих пор, сообщает Rus.Postimees.
По словам Роберта Мююрсеппа, руководителя группы народнохозяйственного анализа Департамента статистики, в прошлом году было несколько сфер деятельности, которые положительно повлияли на экономику. "В течение года наибольший положительный вклад пришел от деятельности в сфере торговли и недвижимости, а отрицательный - от сектора связи и информатизации", - сказал он.