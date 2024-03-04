Верховный суд США решил оставить имя Трампа в бюллетенях

Судьи в Колорадо, как и многие критики Трампа, считают, что экс-президент пытался незаконными методами отменить результаты президентских выборов и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.

Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии были недостаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа перед своими сторонниками в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC

На 5 марта в США приходится так называемый «супервторник», когда праймериз и кокусы обеих ведущих партий пройдут сразу в 15 штатах и на одной заморской территории. Трамп уверенно лидирует в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев, и эта партия призывала Верховный суд решить вопрос с вердиктом судей в штате Колорадо до «супервторника».

Верховному суду США также предстоит рассмотреть апелляцию Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о событиях 2020 года.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет.

Верховный суд принимает участие в рассмотрении такого дела впервые. Первое слушание назначено на 22 апреля.

Дональда Трампа обвиняют в десятках тяжких преступлений.