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Резекненская городская дума на этой неделе намерена выбрать нового председателя

rus.tvnet.lv/LETA
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Здание Резекненской городской думы
Здание Резекненской городской думы Фото: Ivars Soikāns/LETA

Резекненская городская дума, которую правительственная коалиция намерена распустить, соберется на этой неделе, чтобы избрать нового председателя, говорится в повестке дня заседания думы в четверг, 7 марта.

Среди 14 пунктов повестки дня - утверждение городского бюджета Резекне на 2024 год и выборы председателя городской думы.

Имена кандидата или кандидатов в мэры пока не объявлены, сообщила агентству LETA представитель думы Наталья Юпатова.

Как заявила оппозиционный депутат Инара Гроце, вопрос избрания председателя для нее новый, особенно в ситуации, когда министр охраны окружающей среды и регионального развития готовится распустить думу.

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