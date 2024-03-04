Резекненская городская дума на этой неделе намерена выбрать нового председателя

Среди 14 пунктов повестки дня - утверждение городского бюджета Резекне на 2024 год и выборы председателя городской думы.

Имена кандидата или кандидатов в мэры пока не объявлены, сообщила агентству LETA представитель думы Наталья Юпатова.

Как заявила оппозиционный депутат Инара Гроце, вопрос избрания председателя для нее новый, особенно в ситуации, когда министр охраны окружающей среды и регионального развития готовится распустить думу.

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