AFP: Европе не хватает пороха для изготовления артиллерийских снарядов

Европе не хватает производственных мощностей для производства боеприпасов и пороха для их изготовления, пишет в понедельник, 4 марта, агентство AFP, указывая, что в нехватке пороха для наращивания производства артиллерийских снарядов в рамках военной помощи Украине на прошлой неделе признался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Производители пороха в Европе страдают от дефицита сырья

По словам Жан-Поля Мольни из Института международных и стратегических отношений (IRIS), в Европе очень мало производителей пороха. К ним, например, относятся такие компании, как Eurenco с заводами во Франции, Бельгии и Швеции, и Nitrochemie с предприятиями в Германии и Швейцарии, контрольный пакет акций которой принадлежит оборонному концерну Rheinmetall.

Мольни отмечает, что правительства многих стран сейчас работают над переносом производства из-за границы. "Франция сейчас находится в процессе переноса части своего производства Eurenco в город Бурж. Однако самым ключевым фактором в этом вопросе является порох, а скорее то, сколько его можно произвести", - приводит агентство слова эксперта.