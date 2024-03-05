Фото ⟩ Историческое поместье Майори выставлено ​​на аукцион

Аукцион по продаже недвижимости на улице Конкордияс в Юрмале пройдет с 5 марта по 4 апреля. Шаг аукциона - 5000 евро.

Галерея: Поместье Майори

Объект расположен недалеко от берега реки Лиелупе. В состав объекта недвижимости входят земельный участок общей площадью 23 845 квадратных метров и расположенные на нем постройки.

В состав недвижимости входит административное здание общей площадью 533,9 кв. м. Техническое состояние здания частично удовлетворительное. Дому требуется ремонт, особенно конструкциям здания и инженерным сетям.

В состав недвижимости также входит жилой дом площадью 95,4 кв. м. Здание находится в плохом техническом состоянии и требует значительного ремонта.

В состав собственности также входит детский домик общей площадью 1054,7 кв. м, находящийся в плохом техническом состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте.

На участке также есть подвал, сарай и теплица.

Усадьба Майори является памятником архитектуры местного значения.

Поместье Майори было построено в 1910 году по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа для нужд курземских дворян фон Фиркс. Поместье использовалось как летняя резиденция и охотничий домик. Исторически поместье Майори было майоратом - поместьем, безраздельно наследуемым старшим из рода или старшим сыном рода.

После аграрной реформы 1920 года усадьба перешла в собственность государства. С 1924 года в здании располагался детский дом, позже - приют для детей-сирот, просуществовавший до декабря 2006 года. В 2009 году поместье было передано в собственность Юрмальского самоуправления. VNĪ приняло здание в 2023 году.

VAS VNĪ было основано в 1996 году, его единственным владельцем является Министерство финансов.

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