Прибыль airBaltic в 2023 году - рекордная

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, представляя вниманию общественности финансовые итоги 2023 года, отметил, что год был очень удачным для роста компании, пишет RUS.LSM со ссылкой на LTV.

2024 год, по словам Гаусса, airBaltic начала уверенно и сейчас продолжает двигаться к возможному начальному публичному предложению своих акций на бирже:

"Наши основные цели остаются неизменными: обеспечить наилучшее сообщение мира с Балтией, а также существенно улучшить качество обслуживания пассажиров и привнести значимый вклад в экономику".

"Это первый послепандемийный год, когда мы показали прибыль, и это большая отправная точка для каждой авиакомпании в Европе, чтобы вести мониторинг своего развития и роста", - приводит RUS.LSM слова финдиректора авиакомпании Витольда Яковлева. Полученная предприятием прибыль в 2023 году - "исторически самая высокая".

В годовом отчете руководства говорится, что в 2023 году авиакомпания продолжила работу по восстановлению операционной деятельности до уровня до пандемии. В 2023 году авиакомпания перевезла 4,5 миллиона пассажиров, что все еще ниже уровня 2019 года в пять миллионов пассажиров.

"Однако, учитывая закрытие восточных рынков и перебои в работе, связанные с доступностью самолетов, руководство оценивает тенденцию восстановления очень позитивно", - говорится в заявлении руководства.

airBaltic прогнозирует, что в 2024 году количество перевезенных пассажиров превысит показатель 2019 года.

Уже сообщалось, что в 2022 году оборот airBaltic составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

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