Президент Венгрии подписал ратификацию заявки Швеции в НАТО

Ранее, 2 марта, документ с ратификацией заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс был подписан спикером парламента Венгрии Ласло Кёвером и направлен в администрацию президента страны для промульгации. Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции 26 февраля.

Путь Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с соседней Финляндией в 2022 году на фоне войны России против Украины. Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года.

Между тем вступлению Швеции в НАТО мешало отсутствие согласия Турции и Венгрии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол о вступлении Швеции в альянс в конце января 2024 года.