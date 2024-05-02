Школьники могут подавать заявки на летнюю работу

Учащиеся могут подать заявку на летнюю работу, заполнив анкету на сайте NVA в разделе "Работа на летних каникулах".

В заявке ученик должен указать свои личные данные, учебное заведение, класс или курс и контактные данные для связи с NVA. В случае вопросов можно обратиться на информационный телефон NVA.

Список вакансий для школьников будет публиковаться, регулярно обновляться и пополняться в разделе "Работа на летних каникулах" на сайте NVA.

Электронная регистрация школьников продлится до 16 августа, однако регистрация не гарантирует участия в мероприятии, поскольку количество финансируемых государством рабочих мест ограничено, и работодатели должны сами выбрать подходящих работников среди школьников.

В этом году на летнюю программу занятости выделено 4 357 920 евро, что достаточно для трудоустройства 10 376 школьников.

Работать летом могут школьники в возрасте от 15 до 20 лет (включительно), получающие общее, специальное или профессиональное образование.

Продолжительность трудоустройства школьника может составлять от двух недель до двух месяцев, месячная заработная плата - не менее минимальной заработной платы (700 евро до вычета налогов). Работать летом могут и дети украинских беженцев.

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