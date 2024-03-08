Быстрый рост процентных ставок многих вынудил задуматься, подходящее ли сейчас время для приобретения недвижимости. Об этом свидетельствует и падение активности кредитования в прошлом году. Но что ожидается на рынке жилья в этом году? Упадут ли ставки и цены на недвижимость и достаточное ли вообще предложение на рынке, оценивают банковские эксперты.

Когда упадут процентные ставки?

Главный экономист Swedbank отметила, что ставки Euribor немного снизились уже сейчас и, скорее всего, можно сказать, что их "пик" уже позади. Конечно, жители хотели бы, чтобы ставки снова были в размере 0%, однако такой сценарий не прогнозируется.

Комментируя общую ситуацию в экономике, специалист указала, что в этом году инфляция будет гораздо...