Почти половина жителей Латвии старается экономить на продуктах питания

По данным опроса, в целях экономии жители Латвии и Литвы в основном отказываются от сладостей и снеков, тогда как в Эстонии наиболее популярным выбором является сокращение количества мясных продуктов в рационе.

При этом 42% респондентов стараются экономить на одежде и обуви, а 38% латвийцев отметили, что пересматривают траты на развлечения.

Такое разделение приоритетов экономии одинаково во всех трех странах Балтии, считают авторы исследования.

Исследователи пришли к выводу, что более активно экономят женщины, тогда как для мужчин характерно чаще экономить деньги за счет одежды или развлечений.

В ходе опроса 70% респондентов указали, что тщательно следят за соотношением цены и количества товаров. Также популярно делать покупки в разных сетях магазинов, в зависимости от предложений - эту тактику используют 37% участников опроса.

Опрос был проведен компанией Norstat в январе 2024 года с участием 1003 жителей Латвии, 1004 жителей Литвы и 1004 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!