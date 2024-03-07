Уроки мужества, анонимно. В сотнях российских школ и вузов прошли встречи с "ветеранами СВО"

24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом "Героя надо знать в лицо". При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия. Издание Sota уточняет, что руководство вуза поддержало войну и отчисляло студентов, которые выступили против нее.

В течение февраля региональные СМИ и управления образования отчитались о более чем сотне таких уроков и занятий. Они прошли минимум в сорока российских регионах — как в их столицах, так и в районных центрах. И участники этих уроков тоже далеко не всегда показывали свои лица и называли фамилии. Таких уроков могло быть и больше — речь только о тех, которые попали в пресс-релизы властей или сюжеты СМИ.

"Санитарный инструктор Камил рассказал студентам не только о том, как спас более 1800 человек, но и ответил на вопрос о своих планах на будущее", — говорится в репортаже ГТРК «Хабаровск» о встрече военного со студентами Тихоокеанского государственного университета. Лицо человека в военной форме и нашивка с его фамилией на груди при этом были заблюрены, а голос изменен. Интервью корреспонденту ГТРК он давал, стоя спиной к телекамере. Планы военного на будущее остались за кадром.