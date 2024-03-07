Видео ⟩ Передача: Волки в Екабпилсском крае доводят скотоводов до отчаяния

Гита и ее дочь владеют овцеводческой фермой в Асарской волости Екабпилсского края.

​С прошлого лета в близлежащих волостях хищники убили немало овец, коров и даже собак. Гита говорит, что волки также охотятся во дворах домов, чуть ли не прямо у дверей.

Волк - хищник, но в то же время и особо охраняемый вид. За сезон охоты разрешено отстреливать 300 волков. Сезон длится с середины июля по 31 марта или до истечения лимита разрешений.

Как рассказал программе председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харальдс Барвикс, в последние годы разрешения истекают задолго до окончания охотничьего сезона. Поэтому значительное время животноводам остается только наблюдать, как рвут их животных. Теоретически жертвы хищничества волков могут обратиться в Государственную службу леса (VMD) за экстренным разрешением на охоту на волков после истечения лимита охоты, сообщив о нападении хищников.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)

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