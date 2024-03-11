Ветропарк возле Гробини: землевладельцы считают, что их обманули, и подали в суд

Владельцы парка долгие годы скрывались в офшорной компании, зарегистрированной на острове Гернси. С самого начала ходили слухи, что настоящим владельцем ветропарка является Андрис Шкеле. Подозрения подтвердились в 2007 году, когда Privāto aktīvu pārvalde, принадлежащее жене и дочерям экс-премьера, заявило о покупке ветропарка в Гробине.

В открытом доступе данные о выплатах этим ветростанциям с 2011 года. Государство потратило 49 миллионов евро на ветроэлектроэнергию. Это на 31 миллион евро больше, чем стоила бы электроэнергия на свободном рынке. В 2022 году Кабмин отменил систему обязательных закупок. В этом же году Privāto aktīvu pārvalde продало ветропарк.

Скандал с компонентом обязательных закупок электроэнергии (OIK) также открыл глаза людям, на чьей земле были установлены ветряные турбины. Когда примерно в 2000 году застройщики искали для них место, Айгарс Шталс недавно вернул себе землю, принадлежавшую его деду, и задавался вопросом, что делать с этой собственностью. К нему подошел руководитель проекта парка в Гробине и предложил разместить там два ветрогенератора.

Сумма была символическая - пара сотен латов в год. Позже, изучая, как развивается ветроэнергетика в других странах, Айгарс понял, что его и его соседей обманули. В других странах землевладелец получает около 3-6% от дохода конкретного ветрогенератора.

Землевладельцы потребовали от владельцев ветропарка справедливую оплату, некоторые обратились в суд.