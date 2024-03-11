Ветропарк возле Гробини: землевладельцы считают, что их обманули, и подали в суд

Первая крупная ветряная электростанция в Латвии была построена на земле простых жителей Гробини. За 20 лет турбины, принадлежащие семье Андриса Шкеле, заработали несколько десятков миллионов евро, а жители получили несколько сотен евро за аренду земли под каждой из них. Сейчас более дорогая закупка ветровой энергии завершилась и владельцы земли требуют в суде справедливой оплаты, но ветропарк экс-политика продан, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Ветряная электростанция города Гробиня была открыта в 2002 году. В то время там было 33 ветрогенератора и она была крупнейшей в Балтии. Проект должен был открыть новую эру в электроэнергетике Латвии, однако уже в самом начале его работы выявилось множество странностей.
Лицензию на парк пару лет назад выдал премьер-министр Андрис Шкеле, когда он несколько дней выполнял обязанности министра экономики. Сейм осторожно предписал Latvenergo покупать энергию ветроэлектростанций, построенных до конца 2002 года, по двойному тарифу. Чтобы обойти ограничение максимальной мощности, было создано 11 компаний, каждая из которых зарегистрировала по три ветрогенератора в Гробине.
Latvenergo платило ветропарку около двух миллионов латов в год. Двойной тариф имел срок действия восемь лет. Эту проблему решило правительство Ивара Годманиса, которое в свои последние дни во время финансового кризиса 2009 года приняло правила, заданные министром экономики Каспаром Герхардсом. С их помощью государство гарантированно покупало электроэнергию, производимую ветром, даже в три раза дороже. Хотя следующее правительство - Валдиса Домбровскиса - немного снизило цену, гарантированная прибыль Гробиньской ветряной электростанции продолжалась до 2022 года.
Владельцы парка долгие годы скрывались в офшорной компании, зарегистрированной на острове Гернси. С самого начала ходили слухи, что настоящим владельцем ветропарка является Андрис Шкеле. Подозрения подтвердились в 2007 году, когда Privāto aktīvu pārvalde, принадлежащее жене и дочерям экс-премьера, заявило о покупке ветропарка в Гробине.
В открытом доступе данные о выплатах этим ветростанциям с 2011 года. Государство потратило 49 миллионов евро на ветроэлектроэнергию. Это на 31 миллион евро больше, чем стоила бы электроэнергия на свободном рынке. В 2022 году Кабмин отменил систему обязательных закупок. В этом же году Privāto aktīvu pārvalde продало ветропарк.
Скандал с компонентом обязательных закупок электроэнергии (OIK) также открыл глаза людям, на чьей земле были установлены ветряные турбины. Когда примерно в 2000 году застройщики искали для них место, Айгарс Шталс недавно вернул себе землю, принадлежавшую его деду, и задавался вопросом, что делать с этой собственностью. К нему подошел руководитель проекта парка в Гробине и предложил разместить там два ветрогенератора.
Сумма была символическая - пара сотен латов в год. Позже, изучая, как развивается ветроэнергетика в других странах, Айгарс понял, что его и его соседей обманули. В других странах землевладелец получает около 3-6% от дохода конкретного ветрогенератора.
Землевладельцы потребовали от владельцев ветропарка справедливую оплату, некоторые обратились в суд.
Ветропарк предложил контракты с несколько лучшими условиями, но также потребовал принять план по увеличению мощности турбин в будущем.
Новым владельцем парка в Гробине стала эстонская энергопроизводящая и энергоснабжающая компания Utilitas. Компания планирует зарабатывать деньги даже без государственных субсидий, поскольку теперь это возможно благодаря высоким ценам на электроэнергию.
Новые контракты требуют, чтобы землевладельцам платили определенный процент от годового дохода конкретной турбины. Это означает десятикратную сумму. Землевладелец также будет иметь право на единовременную плату за площадь, занимаемую различными кабелями и коммуникациями, однако арендатору придется после окончания эксплуатации парка привести землю в порядок и оставить ее в состоянии, пригодном для ведения сельского хозяйства.
Однако соседи Айгарса продолжают судиться с ветроэлектростанцией. Они узнали, что в новых, более мощных ветроэнергетических проектах землевладельцы получают до 50 тысяч, а предложенные им 3% означают около 3000 евро.
По одному судебному разбирательству решение уже вступило в законную силу. Видно, что за турбину, построенную на его земле до 2022 года, владелец получал 240 латов в год, но суд постановил повысить выплату до 3,25% от дохода. Кроме того, он определил минимум, ниже которого не может быть годовое вознаграждение, - 3800 евро.
Новый владелец отвечает, что всем предлагаются такие же, лучшие условия. Спор в суде идет об отдельных деталях.
Теперь современные ветряные турбины выше, мощнее и, следовательно, более прибыльны.
Когда Гробиньский ветропарк отслужит свой срок, новые владельцы намерены установить меньше генераторов, но гораздо большей мощности.
Представитель принадлежащей семье Шкеле компании Privāto aktīvu pārvalde Юрис Петерсонс утверждает, что ветропарк был продан, когда наступил запланированный срок инвестирования. С прекращением OIK это не связано, поскольку с конца 2021 года цена на свободном рынке выше, чем в дотационной системе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!