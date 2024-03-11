Cолдаты НАТО уже находятся в Украине, заявил глава МИД Польши

"Солдаты НАТО уже присутствуют в Украине. И я бы хотел поблагодарить послов тех стран, которые пошли на этот риск. Эти страны знают, кто они, но раскрывать их нельзя. В отличие от других политиков, я не буду оглашать список", - сказал Сикорский во время дискуссии на конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в альянс, которая прошла 8 марта.

Он добавил, что присутствие военных НАТО в Украине не является чем-то немыслимым, и одобрил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что он не исключает отправки войск НАТО в Украину. "Речь о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы боялись Путина", - добавил Сикорский.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание Сикорского, заявила, что представителям альянса дальше отпираться смысла нет, пишет "Медуза".