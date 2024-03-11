Cолдаты НАТО уже находятся в Украине, заявил глава МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в Украине уже есть военнослужащие стран НАТО, пишет "Медуза".
"Солдаты НАТО уже присутствуют в Украине. И я бы хотел поблагодарить послов тех стран, которые пошли на этот риск. Эти страны знают, кто они, но раскрывать их нельзя. В отличие от других политиков, я не буду оглашать список", - сказал Сикорский во время дискуссии на конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в альянс, которая прошла 8 марта.
Он добавил, что присутствие военных НАТО в Украине не является чем-то немыслимым, и одобрил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что он не исключает отправки войск НАТО в Украину. "Речь о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы боялись Путина", - добавил Сикорский.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание Сикорского, заявила, что представителям альянса дальше отпираться смысла нет, пишет "Медуза".
26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров 20 европейских стран, заявил, что не исключает отправки войск НАТО в Украину. В последующие дни представители большинства других западных стран, включая США, такую вероятность отвергли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса нет таких планов.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что, если войска НАТО появятся в Украине, прямой конфликт между Россией и альянсом станет неизбежным.
4 марта Макрон уточнил, что Франция не рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Украину, но начинает обсуждение и думает обо всем, что можно сделать для поддержки украинцев.
Во время встречи с лидерами политических партий Франции 7 марта Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что "тогда и у России больше не осталось красных линий в отношении Франции".
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